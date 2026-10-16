Joe Manganiello muestra por primera vez su ostomía y las impactantes cicatrices tras una enfermedad que casi le cuesta la vida

La estrella de True Blood, Joe Maganiello, ha compartido en sus redes sociales impactantes imágenes tomadas durante su ingreso hospitalario, revelando las severas secuelas físicas, la drástica pérdida de peso, sus cicatrices y la bolsa de ostomía a la que tuvo que recurrir tras someterse a una compleja cirugía intestinal.

En su publicación, el intérprete ha explicado que luchó durante siete años contra una enfermedad autoinmune no identificada que lo llevó al borde de la muerte.

La primera imagen publicada lo muestra sentado al lado de la cama de la habitación del centro médico con los equipos médicos encendidos de fondo: "En los días posteriores a la amputación de mi intestino grueso, mi peso comenzó a desplomarse".

"Llegué a perder un total de 27 kilos durante las dos semanas siguientes a la cirugía. Si ampliáis la imagen, podéis ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas", escribió Manganiello en el pie de foto.

En la segunda fotografía, el actor de One Piece mostró detalladamente las marcas que han quedado en su cuerpo, describiéndola como "una fotografía de mi abdomen después de la cirugía de reconexión/desconexión de la anastomosis, en la que se me retiró la bolsa de ostomía y se reconectó lo que quedaba de mi tracto digestivo".

Cicatrices de la operación de Joe Manganiello | Instagram Joe Manganiello

Finalmente, una tercera imagen en primer plano reveló los severos problemas dermatológicos que sufrió: "Un ejemplo de la multitud de afecciones cutáneas que me plagaron durante los siete años que estuve enfermo. Mi piel, un órgano del sistema inmunitario, se vio afectada por casi todas las enfermedades conocidas por el hombre, generalmente en combinación".

A pesar de que jamás llegó a recibir un diagnóstico médico definitivo, Manganiello declaró a Entertainment Weekly que sus síntomas desaparecieron de forma inesperada hace tres años y que hoy en día se siente "mejor que nunca": "Me quedan secuelas de las cirugías y los procedimientos con las que tengo que vivir, pero no me quejo porque la vida es llevadera".

"Superé esa tormenta y salí adelante, y lo cuento en el libro, pero mi vida volvió a empezar. Así que la respuesta es: es sana, feliz y en paz, lo cual es muy diferente de lo que viví en el libro", reconocía.