La actriz de 'Queen Charlotte', Arsema Thomas, confiesa la ayuda que recibió de esta estrella de 'Los Bridgerton'

'Queen Charlotte' se ha convertido en otro gran éxito de Netflix. Son ya muchos los fans que se han rendido al universo de 'Los Bridgerton' y esta nueva miniserie de 6 capítulos ha vuelto a abrir las puertas de las salas de baile de los palacios reales británicos y se ha centrado en conocer la figura de la reina Carlota de Inglaterra y su historia de amor con el joven rey Jorge III.

Los seguidores de la serie original han visto atenuada su espera hasta que se estrene la temporada 3 y esta precuela ha recuperado antiguos personajes y ha traído otros nuevos que han refrescado el universo de 'Los Bridgerton'. Las distintas historias que nos narra el spin-off lo han reflejado a través de flashbacks, lo que nos ha dejado conocer a muchos de los personajes que conocimos en las anteriores entregas en sus versiones más jóvenes.

Uno de los personajes a los que más hemos conocido es a Lady Danbury, de la que hemos descubierto cómo llegó a formar parte de la corte de la reina Charlotte y hacerse un hueco en la élite inglesa.

Adjoa Andoh como Lady Danbury en 'Los Bridgerton' | Netflix

En'Queen Charlotte' es la actriz Arsema Thomas la encargada de interpreta a la joven Lady Danbury. Ahora, la intérprete ha ofrecido una entrevista a Harper's Bazaar donde ha hablado sobre la compañera de rodaje que más le ha ayudado a asumir su papel. Y, como era de esperar, ha sido AdjoaAndoh, la actriz de la serie original que interpreta a su mismo personaje pero en su etapa más adulta.

"En la primera temporada se ve a Agatha en todas sus formas y tamaños, con el joven duque y como consejera de toda esa gente, así que había cierto nivel de intimidación. Pero luego pensé, no me gustaría interpretar a nadie más que a ella", empieza diciendo. "Es el tipo de personaje que me encanta interpretar, es el tipo de mujer que admiro".

"Adjoa me ayudó mucho a confiar en mí misma para ser Lady Danbury. Tuvimos una larga llamada de Zoom donde charlamos de nuestras propias vidas y nos dimos cuenta que teníamos unas bases muy similares para este personaje. Ambas tienen como prioridad la idea de la justicia, y eso es en torno a lo que Agatha ha construido gran parte de su vida, la diferencia entre el bien y el mal", afirma.

"Ambas tenemos las mismas ideas de la sociedad y que ambas las inyectamos en este personaje", termina diciendo.