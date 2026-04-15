ATRESMEDIA triunfa en los prestigiosos GEMA Europe Awards con cinco nominaciones para Antena 3 Noticias, Y ahora Sonsoles, La Voz y La Voz Kids

ATRESMEDIA, el grupo de televisión líder en España, refuerza su posición como referente en la industria audiovisual con cinco nominaciones en los prestigiosos GEMA Europe Awards, galardones de alcance internacional que celebran este año su 70ª edición. Este importante reconocimiento vuelve a poner de manifiesto la apuesta de la compañía por la calidad, la diversidad y la innovación, tanto en sus contenidos como en la imagen y diseño que transmiten, a través de spots, campañas, promociones y otras acciones creativas.

Los GEMA Awards, otorgados por la Academia Global de Artes y Ciencias de Marketing del Entretenimiento (The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences), son un referente internacional en el reconocimiento a la excelencia creativa y estratégica dentro del ámbito del marketing y la promoción de contenidos de entretenimiento. Este año alcanzan su 70ª edición y la ceremonia de entrega de todas las campañas y piezas nominadas en Europa tendrá lugar el próximo mes de junio en Amsterdam.

Así, estos galardones distinguen cada año las propuestas más innovadoras e influyentes en categorías como campañas promocionales, spots publicitarios, estrategias de redes sociales, soportes digitales y diseño de marca, valorando la labor de aquellas compañías que impulsan el sector audiovisual y conectan con audiencias cada vez más diversas y exigentes.

Anunciados este martes, Atresmedia ha obtenido cinco nominaciones en los GEMA Europe Awards. Una de ellas ha sido para la nueva imagen de Antena 3 Noticias, en la categoría Global Rebranding-Programme Design, a la que se suman otras cuatro nominaciones para las promociones de sus programas: La Voz Kids, que ha obtenido dos distinciones, una en el apartado de Kids/Family Spot y otra en Variety Spot, La Voz e Y ahora Sonsoles, estas dos últimas también en Variety Spot. Con ellas, estos premios considerados los Oscar de la industria del entretenimiento en este ámbito reconocen la creatividad y la innovación en el diseño de marca y de las campañas promocionales de sus producciones.

Así, Antena 3 Noticias, referente informativo y líder de audiencia desde hace más de 8 años, ha sido distinguida por su nueva imagen, estrenada el pasado septiembre, coincidiendo con en el arranque de la temporada televisiva, por su renovado concepto visual tanto para su identidad, como para su sistema gráfico, puesta en escena y arquitectura sonora. Este rebranding, diseñado por el equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia, resalta la faceta editorial de las ediciones, ofreciendo una narrativa y diseño más periodístico, directo y de impacto. La propuesta se basa en un sistema modular, construido a partir de los textos de las propias noticias convirtiendo a la información en organismo vivo que se articula y modula a través de la selección y el rigor periodístico.

Por su parte, las otras cuatro nominaciones corresponden a campañas ideadas por el Departamento de Promociones y Diseño de Atresmedia para el lanzamiento de formatos de entretenimiento de gran éxito en Antena 3. Dos de ellas han sido para La Voz Kids, por su campaña de promoción protagonizada por los coaches de la edición, David Bisbal, Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo, en la que se transformaban en dibujos animados desde las simbólicas sillas del programa.

La Voz también ha tenido su propia nominación en los GEMA Europe Awards, ya que ha sido distinguida, por su parte, por su espectacular campaña de promoción en la que, al más puro estilo y sonido de Misión imposible, la presentadora del formato, Eva González, tiene la tarea de reclutar al mejor equipo para el mayor programa de la televisión, el formado por los coaches Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika mientras estos se encuentran asumiendo otras importantes acciones.

Finalmente, también ha sido reconocida con otra nominación la promoción creada para el inicio de temporada de Y ahora Sonsoles. En esta gran producción musical a ritmo Grease y su icónica escena Summer Nights, la presentadora del magacín Sonsoles Ónega se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta) y cantan y bailan junto a numerosos colaboradores del programa.

Sobre los GEMA Awards

Los GEMA Awards -anteriormente PROMAX- son uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito del branding, la identidad visual y la comunicación audiovisual. Cada año distinguen a las marcas, cadenas y proyectos más innovadores y creativos a nivel global, reconociendo la excelencia en diseño, estrategia y ejecución.

Otorgados por la Academia Global de Artes y Ciencias de Marketing del Entretenimiento (The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences), que agrupa a profesionales del marketing, la creatividad y la promoción en entretenimiento (TV, cine, streaming, etc.), estos galardones se han consolidado como un sello de prestigio internacional, situando a sus nominados y ganadores entre los referentes de la industria de la comunicación y la imagen de marca.