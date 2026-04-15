Jamie Dornan sustituye a Viggo Mortensen y será el nuevo Aragorn en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum

Andy Serkis ya había anunciado que Viggo Mortensen iba a ser sustituido por un nuevo actor en la nueva película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum. Ahora, Warner Bros. ha confirmado que el elegido será Jamie Dornan.

Aunque, en esta ocasión el icónico personaje no se presentará como Aragorn sino como Trancos, tal y como se le conoce en La Comunidad del Anillo.

Junto a Jamie Dornan el reparto se completa con nuevas caras como Leo Woodall como Halvard, Kate Winslet como Marigol. Mientras que regresan Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil.

El actor que interpretó a Gollum en las películas de la franquicia, Andy Serkins, es el director de la cinta que se espera su estreno para el 17 de diciembre de 2027.

"Tenemos que mantenerlo todo en secreto. A ver, aparte de lo que creo que es de dominio público, nuestra película transcurre entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, y es La Caza de Gollum, una caza física para el personaje, pero también una caza psicológica para sí mismo. Así que estamos prácticamente en la plataforma de lanzamiento, y es muy emocionante. Y sí, va a ser una gran aventura", describía Serkins a ScreenRant.

"Ha sido un trabajo delicado para todos. Para empezar, todo el equipo de El Señor de los Anillos que trabajó en las películas originales se ha reunido. Así que se basa en la mitología, el mundo y la visión de la trilogía de Peter Jackson y la trilogía de El Hobbit. Sin duda, es como una auténtica película de la Tierra Media, pero también hay una exploración psicológica mucho más profunda de uno de los personajes más complejos de Tolkien: Gollum".

"Es una mezcla muy interesante, y creo que es un trabajo delicado. Muchas de las técnicas cinematográficas que estamos empleando se remontan a la primera trilogía. Creo que será una gran combinación de una nueva historia y una historia íntima dentro de la mitología y el mundo de la Tierra Media que tanto amamos. Hay que recordar que para algunos, esta será su primera película de la Tierra Media. Por eso ha sido un viaje tan interesante", explicaba sobre el proyecto.