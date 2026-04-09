Muere a los 35 años el actor de Juego de Tronos Michael Patrick: "Fue una inspiración para todos"

El actor irlandés Michael Patrick, conocidopor aparecer en Juego de Tronos interpretando a un soldado de la Casa Lannister en la temporada 6, ha fallecido a los 35 años tras una larga batalla contra la enfermedad de la neurona motora, una afección degenerativa sin cura.

La noticia ha sido confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde ha explicado que el actor ha muerto en un hospicio de Irlanda del Norte, rodeado de familiares y amigos.

Según detalla, Patrick había sido diagnosticado en febrero de 2023 y en sus últimos días recibió cuidados paliativos. Su mujer ha querido dar la noticia a través de este comunicado:

"No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo.

Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años. A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada:

'Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera'. Así que, no le des demasiadas vueltas.

Comer. Beber. Amar.

Naomi - la esposa de Mick".

A pesar de la gravedad de su enfermedad, el actor continuó trabajando y creando durante todo este tiempo. Además de su breve aparición en Juego de Tronos, también participó en otras producciones como Blue Lights, This Town o Krypton.

Patrick no solo destacó en televisión, sino también en el teatro, donde desarrolló gran parte de su carrera. Incluso tras su diagnóstico, siguió actuando y escribiendo, convirtiéndose en una figura inspiradora para muchos dentro de la industria.

Durante su enfermedad, utilizó su visibilidad para concienciar sobre la enfermedad de la neurona motora, compartiendo su evolución y apoyando iniciativas para darla a conocer.

Su esposa lo recordó como una persona llena de vida y energía, describiéndolo como alguien que dejó huella en todos los que lo conocieron.

La muerte de Michael Patrick supone una nueva pérdida para el universo de Juego de Tronos y para la industria televisiva, que despide a un actor que, incluso en sus momentos más difíciles, nunca dejó de crear ni de inspirar.