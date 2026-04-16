SE LE ATRIBUYE "INTENCIÓN DE MATAR"
Detenido un actor de Los juegos del hambre acusado de un violento ataque con arma de fuego
Ethan Jamieson, conocido por su breve papel en Los juegos del hambre, ha sido detenido por un presunto ataque con arma de fuego. El caso, que implica a tres víctimas, añade nuevos problemas legales a su historial reciente.
El actor Ethan Jamieson, conocido por su participación en Los juegos del hambre, ha sido detenido tras ser acusado de un grave delito violento. Según diversas informaciones, el intérprete habría agredido a tres hombres utilizando un arma de fuego.
Tal y como adelantó TMZ, Jamieson fue arrestado en Raleigh, Carolina del Norte, después de presuntamente atacar a tres personas con una pistola semiautomática de 9 mm, supuestamente con "intención de matar". En la información publicada no se han hecho públicos los nombres de las víctimas, que han sido identificadas únicamente con las iniciales E.F., J.M. y K.W.
El actor dio vida al tributo masculino del Distrito 4 en la popular adaptación cinematográfica de la saga, un papel breve pero recordado dentro del universo de la franquicia.
No es la primera vez que Jamieson tiene problemas con la ley. Según recoge su informe de arresto, ya había sido detenido previamente por "resistirse a la autoridad" mientras se encontraba en Raleigh en marzo de 2025. Posteriormente, fue condenado por ese delito el pasado 26 de marzo, según People.
Con 27 años, Jamieson inició su carrera en la interpretación con una aparición episódica en la serie One Tree Hill en 2009. Poco después, participó en la película The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16, donde interpretó a Ethan.
Su último trabajo como actor se remonta a 2013, cuando apareció en un episodio de Justified dando vida al personaje de Milo Truth. Desde entonces, su presencia en la industria ha sido prácticamente inexistente.
