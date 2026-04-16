Phoebe Dynevor asegura que no se fue de Los Bridgerton y explica por qué no ha vuelto a la serie

Los Bridgerton es una de las grandes series de Netflix desde que se estrenó en el año 2020. Su primera temporada tuvo como protagonistas a Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, quienes interpretaron a Daphne y Simon Basset.

Ellos fueron los primeros en robar el corazón a los fans de la serie pero desde entonces poco se ha sabido de ellos. Concretamente Regé-Jean Page no ha vuelto desde el final de su temporada y Phoebe Dynevor apareció brevemente en la segunda entrega pero con una trama sin mucho peso.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor como Simon y Daphne en 'Los Bridgerton' | Netflix

Ahora, Phoebe Dynevor ha ofrecido una entrevista a Collider Ladies Night donde le han preguntado si ella decidió irse de la serie. A lo que responde con un claro "no".

"Solo quiero decir que no he recibido ninguna llamada y cuando la reciba, estaré allí si puedo", explica sobre por qué no ha vuelto a Los Bridgerton. Aunque asegura que estaría encantada de regresar.

"Cuando salió la primera temporada, no sabían qué tenían que implementar. Así que creo que fuimos como los que se les ha escapado, en cierto modo. Pero, como siempre —y solo puedo hablar por mí—, volvería si me lo pidieran", reflexiona sobre sus circunstancias.

Y es que, el resto de hermanos que han sido protagonistas como es el caso de Anthony (Jonathan Bailey) o Colin (Luke Newton) sí han estado en las otras temporadas, aunque haya sido una breve aportación.

Aún así, Phoebe sabe que gracias a este papel ha recibido las "oportunidades que me han brindado como actriz".

"De repente me di cuenta de que tenía la oportunidad de interpretar a muchas mujeres diferentes y eso es todo lo que siempre había deseado en mi carrera", comenta.