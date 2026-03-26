Así encontraron el cuerpo sin vida del actor de Buffy, Nicholas Brendon, tras morir repentinamente a los 54 años

Nicholas Brendon, el actor fallecido recientemente a los 54 años, fue encontrado sin vida por un amigo cercano que se encontraba cuidándolo, según han confirmado las autoridades en las últimas horas.

El forense del condado de Putnam, Todd Zeiner, ha explicado que el actor, conocido por su papel en Buffy, Cazavampiros, fue hallado el pasado 20 de marzo "en una posición como si estuviera dormido", lo que refuerza la hipótesis inicial de una muerte natural.

Sarah Michelle Gellar y Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

"La persona fallecida vivía sola y fue descubierta por una amiga de toda la vida que se había quedado a pasar la noche para cuidarlo", detalla el forense en un comunicado. Además, señala que: "las pruebas indican que la muerte fue muy reciente y que los investigadores están revisando material reciente como posible evidencia de una enfermedad previa".

Aunque no se ha revelado la identidad de la persona que lo encontró, sí se ha confirmado que el actor tenía antecedentes de problemas cardíacos. Según Zeiner, no hay indicios de violencia y nada en la escena sugiere otra causa distinta a una muerte natural.

Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Getty Images

El cuerpo fue trasladado para la autopsia, y los resultados toxicológicos aún están pendientes. La causa definitiva de la muerte se conocerá una vez finalicen todas las pruebas.

Mientras se esperan los resultados definitivos, el entorno del actor intenta despedirse de una figura marcada por el talento… pero también por una vida tan intensa como complicada.