Ni su muerte frena el conflicto: La batalla legal de Nicholas Brendon sigue adelante en los tribunales

Nicholas Brendon, conocido por su papel en Buffy, Cazavampiros, ha fallecido recientemente a los 54 años, pero su muerte no ha puesto fin a todos sus asuntos pendientes. De hecho, uno de los más delicados (una batalla legal abierta antes de su fallecimiento) podría seguir adelante en los tribunales.

Según documentos legales recogidos por TMZ, el actor había demandado a un contratista de Ohio, Stephen Britton, reclamando más de 120.000 dólares por supuestos trabajos inacabados en su vivienda. Brendon sostenía que el profesional dejó múltiples tareas sin terminar, además de no devolverle un préstamo de 20.000 dólares.

Por su parte, Britton respondió con acusaciones contra el actor, asegurando que este insultó a sus trabajadores y llegó a lanzar objetos durante las obras. También afirmó que su equipo tenía miedo de acudir a la casa por la presencia de armas, incluyendo hachas, repartidas por el lugar.

Otra de las acusaciones más llamativas fue que Brendon habría intentado rastrear al contratista colocando un Apple AirTag en su bolsa de trabajo, algo que el actor negó.

Nicholas Brendon en 2017 | Getty Images

Pese al fallecimiento de Brendon, sus abogados han solicitado que el caso no se archive. Según explican, será su patrimonio el que designe a un representante legal que continúe con el proceso judicial hasta su resolución.

Así, incluso tras su muerte, el nombre de Nicholas Brendon sigue ligado a una compleja red de conflictos personales y legales que, lejos de cerrarse, aún podrían resolverse en los tribunales.