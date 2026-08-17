Gillian Anderson se abre sobre su sexualidad y recuerda su primer romance lésbico: "Era secreto, ilícito y sentía que estaba mal"

Gillian Anderson se ha sincerado sobre una etapa de su vida que durante años vivió con discreción. La actriz de Expediente X y Sex Education, de 58 años, ha recordado una de sus primeras relaciones sentimentales, que mantuvo con una chica mayor cuando todavía estudiaba en el instituto.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, la intérprete ha descrito aquel romance como algo "secreto e ilícito" y ha reconocido que, a esa edad, ni siquiera tenía las herramientas para entender completamente lo que estaba sintiendo.

Gillian Anderson | Gtres

Después de aquella relación, Anderson comenzó a salir con chicos y asegura que entonces no se planteaba su sexualidad en esos términos. "Nunca pensé que fuera lesbiana", ha explicado la actriz al recordar aquella época.

Con los años volvió a mantener relaciones con mujeres, aunque reconoce que durante mucho tiempo tampoco imaginó que alguna de ellas pudiera convertirse en una pareja para toda la vida. Su manera de verlo, sin embargo, ha cambiado.

"Ahora no creo que mi idea de una pareja para toda la vida tenga que ver con el género", ha asegurado Anderson, dejando claro que actualmente no condiciona una futura relación sentimental a que sea con un hombre o con una mujer.

Gillian Anderson | Gtres

La actriz también ha hablado de la falta de referentes y de vocabulario con los que interpretar aquellas primeras experiencias. "No tenía el lenguaje para ello", ha reconocido sobre cómo entendía entonces su atracción y sus relaciones.

Su adolescencia estuvo marcada, además, por una fuerte etapa de rebeldía. Anderson ha contado que llegó a utilizar una identificación falsa para entrar en bares gays siendo muy joven y que, a los 15 años, también mantuvo una relación con un hombre considerablemente mayor que ella.

Décadas después, Anderson asegura tener una perspectiva mucho más abierta sobre sus relaciones y sobre la posibilidad de volver a enamorarse, independientemente de si su futura pareja es un hombre o una mujer.