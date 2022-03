Antony Starr ('The Boys'), condenado a prisión tras agredir a un joven en Alicante

La madrugada del pasado 2 de marzo la Policía Nacional detuvo a Antony Starr tras agredir a un joven en Alicante. La agresión se produjo en un pub, donde el actor neozelandés estaba en estado de embriaguez, según relataron los presentes.

Al parecer, el protagonista de 'The Boys', donde interpreta a Patriota, golpeó en el rostro dos veces a la víctima para después romperle un vaso de cristal en la cara, lo que le provocó una brecha en una ceja que necesitó puntos de sutura.

El agredido, de 21 años, declaró que el actor le amenazó diciendo: "No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte".

Tras unos días bajo disposición judicial, Starr fue sometido a un juicio rápido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante. Según ha revelado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el intérprete de 46 años ha sido condenado a 12 meses de prisión, constando que su estado de embriaguez le atenúa su pena.

La sentencia de cárcel quedará exenta si no reincide en el delito en los próximo dos años y si abona la multa de 5000 euros de indemnización a la víctima en las próximas 72 horas.

La noticia se hizo viral faltando tres meses del estreno de la temporada 3 de 'The Boys', en la que los actores Jensen Ackles y Lauri Holden, conocidos por 'Sobrenatural' y 'The Walking Dead' respectivamente, se unirán a la serie de Prime Video.

Antony Starr se encontraba en España con motivo de la última película de Guy Ritchie, que protagonizará junto a Jake Gyllenhaal. El título es 'The Interpreter', un thriller de acción que sigue a un sargento en su último período de servicio en Afganistán.

Seguro que te interesa:

'The Boys': Primeras imágenes de Laurie Holden como Crimson Countess