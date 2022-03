Antony Starr, actor muy conocido por series como 'The Boys' y 'Banshee', fue detenido por la Policía Nacional de Alicante la madrugada del miércoles en un pub por agredir a un joven de 21 años en supuesto estado de embriaguez.

El intérprete neozelandés se encontraba en nuestro país rodando la nueva película de Guy Ritchie y al parecer esa noche salió por los bares de la calle Castaños de la ciudad después de pasar el día en el puerto como documentó en sus redes sociales.

Según fuentes policiales 'La Información', el joven, llamado Bathuel, fue trasladado en ambulancia al hospital por necesitar puntos en la cabeza.

El medio también ha recogido declaraciones de la víctima del altercado, que asegura que no había reconocido al actor y que "estaba que se caía".

Bathuel afirma que no dejaba de "molestar y empujarnos" y llegado un punto empezó a gritarles en inglés de forma violenta hasta que, al defenderse de un empujón, se produjo la agresión.

El joven cuenta que recibió dos puñetazos en la cara y que al marearse "fue cuando me dio con el vaso junto a la ceja izquierda". La herida del cristal fue lo que provocó que necesitase puntos de sutura.

Ya fuera del establecimiento volvió a lanzarse contra él y Bathuel cuenta que se pegaron "hasta que llegó la Policía, nos separó y le detuvo".

Es entonces donde revela que se produjeron las amenazas: "No sabes quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte", relata.

Antony Starr será puesto a disposición judicial tras su arresto.

Antony Starr, Patriota en 'The Boys'

En las últimas horas los fans de la serie 'The Boys' no han dado crédito a la noticia de lo ocurrido con el protagonista en España, y los memes y comparaciones con su personaje, el violento superhéroe Patriota en la ficción, han sido inevitables.

La serie está preparando el estreno de su temporada 3 después de que se viera retrasada por la pandemia, y su estreno está previsto para el próximo 3 de junio.

El primer avance de la temporada es precisamente un inquietante vídeo con el personaje de Antony que puedes ver arriba.

