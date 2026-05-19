Antonio Banderas "asume las pérdidas" económicas de su teatro y vuelve a aclarar que "no está arruinado"

Antonio Banderas ha declarado este lunes que el Teatro del Soho Caixabank que impulsó en Málaga "es el proyecto de su vida" y con el que más está disfrutando de toda su carrera, motivo por el que asume "encantado" las pérdidas de poner en marcha grandes producciones. "Yo no lo llamaría ni siquiera perder", matiza.

"De verdad, lo estoy disfrutando más que cualquier cosa que haya hecho en mi carrera anteriormente" ha afirmado a EFE antes de entrar a la gala de los Premios Talía, al hilo del comunicado que ha hecho público tras unas informaciones que apuntaban a que su teatro podía estar en números rojos.

El actor, que ha reconocido que en su comunicadohabía "un cierto humor", ha vuelto a explicar que este es un proyecto "sin ánimo de lucro", que inauguró hace siete años, para el que no ha pedido ningún tipo de subvención, con el que ha querido sentirse libre y con el que ha puesto en marcha cinco musicales de gran formato.

"Yo sé que no vamos a poder recuperar la inversión hecha. ¿Por qué? Porque tengo 26 músicos en escena, 35 actores, 40 técnicos... aunque yo llenara el teatro todos los días, que así ha pasado en muchas ocasiones, no llega", ha aclarado el artista, que confiesa: "Yo salgo de allí encantado, porque lo que voy buscando no es un proyecto industrial o empresarial, sino un proyecto artístico".

No obstante, precisa, "el teatro funciona como un reloj en sus finanzas. Lo que no funciona como un reloj son los musicales que hacemos, pero yo asumo absolutamente todas esas pérdidas". Dedica fondos de su propio bolsillo por el "placer" de embarcarse en el proyecto y matiza: "Yo no lo llamaría ni siquiera perder, en realidad".

"Hemos conseguido unas cosas muy bonitas" ha recordado Banderas, que destaca, por ejemplo, haber mantenido durante cinco meses una obra en cartel con ocho funciones a la semana en una capital como Málaga, sin tradición como centro de producción teatral.

Ha insistido de nuevo en que "no está arruinado" y a quienes hayan ido a consultar la información mercantil sobre las cuentas y haya visto un déficit, responde que va a seguir aportando dinero "encantado por el placer que está viviendo con este proyecto". "Parece ser que cuando se es feliz, este país te vuelve sospechoso", ha comentado.