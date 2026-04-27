Antonio Banderas y Melanie Griffith, muy felices cogidos del brazo 12 años después de su divorcio

Antonio Banderas y Melanie Griffith fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de los 90 y 2000. Su relación empezó tras coincidir en la película de 1995 Two Much. Un año después, en mayo de 1996, se casaban y durante 20 y una hija en común formaron una familia muy querida tanto en Hollywood como en España.

A pesar de haberse divorciado de forma oficial en diciembre de 2015, Antonio y Melanie siempre han demostrado que su relación ha permanecido intacta. Prueba de ello fue la boda de Stella en octubre de 2025 en España donde posaron junto a los novios. O, ahora, que se les ha visto de nuevo felices y en familia.

Así, Antonio y Melanie han sido fotografiados paseando cogidos del brazo en Los Angeles tras salir de una restaurante junto a su hija Stella. Ambos con un look informal y muy sonrientes y confidentes.

En más de una ocasión el malagueño ha hablado de su buena relación con la madre de su hija: "Ya no estoy casado con Melanie, pero ella es mi familia. Probablemente sea una de mis mejores amigas, si no la mejor. Mi familia está ahí: Dakota, la pequeña Estella y Alexander", decía a Vulture en 2019.

Banderas rehízo su vida con la holandesa Nicole Kimpel a la que conoció en 2014 y llevan juntos desde entonces.