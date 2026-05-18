POR SU TEATRO EN MÁLAGA
Antonio Banderas desmiente que esté "arruinado": "Estoy a tope y amenazantemente feliz"
Antonio Banderas publica un comunicado para desmentir que esté arruinado después de salir a la luz varias informaciones donde hablaban de sus supuestos problemas económicos por su proyecto, el Teatro del Soho CaixaBank (Málaga).
Antonio Banderas hace unos años que dejó atrás Hollywood para volver a España y afincarse en su tierra, Málaga, donde empezaría un proyecto con mucha ilusión, poner en marcha el Teatro del Soho CaixaBank (Málaga).
Ahora, el actor ha publicado un comunicado a través de X donde desmiente que tenga problemas económicos derivados de este proyecto:
"Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.
La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así.
El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo.
Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera.
La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones.
El Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura.
El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!
Hasta la vista babies", termina el comunicado.
