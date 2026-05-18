Ryan Gosling ganó 27 kilos para una película... y le echaron: ahora Peter Jackson habla de ese polémico despido

La historia de Hollywood está llena de decisiones drásticas detrás de las cámaras, pero pocas tan comentadas en el mundo del cine como el sonado despido de Ryan Gosling en The Lovely Bones.

En el año 2009, cuando el actor fue elegido para interpretar al padre de la protagonista, fue reemplazado de forma fulminante por Mark Wahlberg justo antes de empezar a rodar.

El motivo real salió a la luz tiempo después: Gosling había engordado 27 kilos a base de tomar tarrinas enteras de helado derretido cuando tenía sed, porque imaginaba al personaje muy corpulento, una idea física que no compartía el director.

Ryan Gosling | Gtres

Ahora, durante el Festival de Cannes 2026, Peter Jackson ha querido hablar con franqueza sobre aquel tenso episodio.

El cineasta, que ha recibido la Palma de Oro Honorífica, no ha querido eludir esta polémica y ha asumido el error como propio: "Cada vez que cambiamos de actor, en realidad es culpa nuestra porque no acertamos con el casting y elegimos a la persona equivocada para el papel. No es porque ellos hayan hecho algo mal".

Jackson, queriendo proteger la profesionalidad de los implicados, insistió en su propia responsabilidad en su declaración a Entertainment: "Así que no voy a hablar de personas individuales, pero hay que entender que lo que uno se imaginaba no está sucediendo exactamente igual, lo que significa que nos equivocamos y, por lo tanto, asumimos toda la responsabilidad".

A pesar de los desacuerdos del pasado, el director solo ha tenido buenas palabras hacia el actor: "Ryan es un actor fantástico, como ya sabemos. Las películas requieren química tanto delante como detrás de las cámaras".

Aquella falta de entendimiento en la preproducción fue confirmada por el propio Gosling hace años, quien recordó con humor el momento en el que se presentó en el set con su nuevo aspecto físico: "Simplemente llegué al plató y me equivoqué. Después estaba gordo y sin trabajo".

Ryan Gosling en Proyecto Salvación | Sony Pictures

Actualmente, Ryan Gosling vive una realidad radicalmente distinta, consagrándose como una de las mayores estrellas del momento tras el estreno de Proyecto Salvación.

Además disfruta de una sólida estabilidad personal junto a su pareja, Eva Mendes, quien habló recientemente sobre cómo son sus discretas citas románticas con Ryan Gosling en la actualidad, demostrando que aquel bache profesional quedó en una mera anécdota.

Una sintonía que, desde luego, no logró alcanzar con Peter Jackson, quien concluye que encontrar el reparto perfecto "es complicado, y normalmente uno se esfuerza mucho al planificar la película, al elegir el reparto, al intentar lograr esa integración perfecta, pero a veces cometemos nuestros propios errores".