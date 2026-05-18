¿Oculta algo bajo la boina John Travolta? El rejuvenecido actor repite complemento en medio de críticas y rumores de cirugía estética

John Travolta ha sido el gran protagonista del festival de Cannes este fin de semana donde ha recibido la Palma de Oro honorífica por su trayectoria profesional.

El actor de Grease no pudo evitar emocionarse ante tal reconocimiento: "¡Nunca me había sentido tan orgulloso de ganar un premio! Para mí, la Palma de Oro de Cannes siempre ha representado el arte en su máxima expresión. Es una experiencia profundamente conmovedora", escribió en Instagram.

El actor ha generado muchos comentarios por su aparición en la alfombra roja, donde estuvo acompañado por su hija Ella de 26 años. Uno de los motivo de los comentarios fue porque se veía muy rejuvenecido a sus 72 años.

Por ello, muchos dejaron entrever que el actor podría haberse sometido a algún retoque estético: "¡¡¡El lifting facial quedó perfecto!!!", "¡Vaya, sus manos en la segunda foto! ¡Qué horror!", "¡Encontró a su médico de verdad porque está genial!".

John Travolta posando ante los medios en el Festival de Cannes 2026 | Cordon Press

Pero, además, Travolta se ha aficionado a su nuevo complemento estrella, las boinas. Y es que, John ha aparecido en 3 looks distintos con 3 boinas a juego con sus estilismos.

Primero en un vídeo cogiendo el avión en su llegada a Cannes con una boina azul. Después una blanca en su paso por la alfombra roja. Y, una negra en su posado ante los fotógrafos.

Las críticas también han llegado por ese lado ya que muchos se han burlado en redes sociales comentando, por ejemplo: "Samuel Travolta Jackson", "JayShawn Tramaine Travolta", "Jack Harlow, a sus 50 años, lanza un álbum de jazz", "Joanne Rivers se lo pasaría en grande con esto" o incluso han llegado a decir "Para ocultar la cicatriz, ¡Dios mío!", dando a entender que es porque se ha operado de algo.

John Travolta ha presentado en Cannes su ópera prima como director, Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo), película donde también aparece su hija como actriz haciendo de azafata.