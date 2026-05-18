Joshua Bassett impacta al revelar su adicción a la ketamina: "Es un milagro que no perdiera la vida"

Joshua Bassett se ha sincerado como nunca sobre su adicción a la ketamina y sobre el complicado momento personal que vivió después de su crisis médica.

El cantante y actor de la serie High School Musical ha hablado del tema durante su visita al podcast Zach Sang Show, donde repasó algunos de los episodios más duros de su vida, experiencias que también cuenta en sus memorias Rookie: My Public, Private, and Secret Life.

Bassett estuvo al borde de la muerte en 2021, cuando fue hospitalizado por un fallo cardíaco y acabó entrando en shock séptico. Según ha recordado, los médicos llegaron a decirle que tenía "un 30% de posibilidades de sobrevivir".

Después de aquello, Bassett ha contado que empezó a buscar formas de evadirse emocionalmente y terminó refugiándose en sustancias como la ketamina. El cantante ha reconocido que llegó a consumir hasta "seis bolsitas" él solo en una sola noche.

En un extracto de su libro, el artista explica hasta qué punto perdió el control durante esa etapa. "En vez de esnifar una raya, me tomaba una bolsa entera de golpe", escribe. También confesaba que la necesidad era constante: "Algunas mañanas, antes incluso de ir al baño, inhalaba más. Nunca era suficiente", recoge EW.

También añade que incluso organizaba sus días alrededor de la droga. Ponía alarmas unos minutos antes de que su camello empezara a vender y corría al cajero para sacar el "máximo diario permitido" y comprar más.

Ahora, mirando atrás, Bassett ha admitido que siente que haber sobrevivido ya es toda una hazaña. "Es un milagro que no haya perdido la vida varias veces, sinceramente. Es un milagro que siga aquí", comenta en el podcast.

El actor también ha reflexionado sobre cómo funcionan las adicciones y lo fácil que puede ser caer en un hábito tan peligroso. "La adicción se alimenta del aislamiento", reflexiona, y añade: "Tener más dinero del que sabes manejar es la receta perfecta para entrar en una espiral realmente peligrosa".

Joshua Bassett tuvo una relación con Olivia Rodrigo tras conocerse en la serie y se cree firmemente que su éxito Driver's License está dedicada a él, y a su posterior relación con Sabrina Carpenter. Un triángulo que dio para mucho entonces.