Los directores de Toy Story 5 aclaran los rumores de que Taylor Swift estará en la película por una llamativa pista de la cantante

Taylor Swift ya está volviendo loquers a sus fans... otra vez. Y esta vez, todo por culpa de una misteriosa cuenta atrás que durante unas horas hizo creer a medio fandom que la cantante estaba a punto de colarse en Toy Story 5.

A finales de abril, la web oficial de la artista activó una cuenta atrás de 48 horas que no tardó en disparar las teorías entre las swifties por los detalles: el fondo recordaba muchísimo al mítico papel de nubes de la habitación de Andy en las películas de Toy Story, mientras que la tipografía también tenía un aire sospechosamente parecido al clásico logo de la saga de Pixar, con bordes azules y letras amarillas.

Internet hizo lo suyo y la teoría se extendió a velocidad récord: Taylor Swift podría estar involucrada en Toy Story 5. Además, ella misma apareció poco después con un vestido de ese azul combinado con blanco, un bolso AMARILLO y unos tacones del marrón rojizo de Woody que no se parecen a su estilo habitual. La locura estaba servida.

Taylor Swift en su outfit "Toy Story" | Gtres

Peero parece que la realidad ha terminado siendo bastante menos épica. Andrew Stanton, director de la película, junto a la codirectora McKenna Harris y la productora Lindsey Collins, han reaccionado recientemente a toda la locura que provocó el famoso contador... y sus respuestas han sido un poco decepcionantes.

"Lo vimos. Nos sorprendió muchísimo. Es un auténtico honor", ha contado Stanton sobre la reacción del equipo al ver las especulaciones de los fans.

Collins tampoco ha querido quitarle emoción al asunto y ha admitido: "Sí. Habría sido bastante increíble", remarcando especialmente ese "habría".

Pero el propio director ha terminado confirmando lo que muchos no querían escuchar: "La triste realidad es que vimos la mezcla final de la película la semana pasada y la canción de los créditos no era de Taylor Swift".

Aun así, las coincidencias siguen alimentando las dudas. Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio en Estados Unidos, exactamente el mismo día en que se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de Tim McGraw, el primer single de la cantante. Y todos sabemos su afán por los easter eggs y la numerología. Casualidad o no, el misterio alrededor de aquella cuenta atrás que luego quitaron sin anunciar nada sigue sin resolverse.

Lo que sí está confirmado es otra incorporación musical al universo Pixar: Bad Bunny pondrá voz a un personaje en la quinta entrega que es literalmente 'Pizza con Gafas de Sol'.