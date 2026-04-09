¿Qué se ha hecho? El impactante antes y después de Alexa Demie tras ver su cambio físico en la premiere de Euphoria

La premiere de la temporada 3 de Euphoria, que ya venía marcada por la polémica tras la ausencia de fotos conjuntas del reparto en el photocall, ha dejado otra imagen que no ha pasado desapercibida: la de Alexa Demie.

La actriz, conocida por interpretar a Maddy, ha sorprendido con un aspecto muy diferente al que mostraba en las primeras temporadas de la serie. Su cambio físico ha sido tan evidente que muchos fans aseguran que apenas la reconocieron al verla en la alfombra roja.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Comparativas de "antes y después" se hicieron virales en cuestión de horas, con numerosos usuarios señalando su notable pérdida de peso y un rostro aparentemente distinto, lo que ha abierto todo tipo de especulaciones.

Algunos comentarios apuntan a posibles cambios estéticos, mientras que otros directamente han mostrado preocupación por su estado de salud. El debate ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los temas más comentados tras la premiere.

Más allá de la polémica, lo cierto es que el cambio también coincide con una evolución en su estilo. Demie ha apostado por una imagen mucho más sobria y elegante, alejándose del maquillaje llamativo y colorido que convirtió a su personaje en un icono de la serie.

Este giro hacia una estética más madura también encaja con el tono de la nueva temporada, que dará un salto temporal y mostrará a los personajes en una etapa más adulta de sus vidas.

Aun así, el foco no ha estado tanto en la ficción como en su apariencia. La transformación de Alexa Demie ha eclipsado incluso parte del estreno, generando un debate que va más allá de la serie: el de la presión estética en Hollywood.

Porque, una vez más, Euphoria no solo da que hablar por lo que ocurre en pantalla… sino también por todo lo que sucede fuera de ella.