Rumer Willis habla emocionada sobre la enfermedad de Bruce Willis y el vínculo con su nieta: "No sé si mis hermanas tendrán esa oportunidad"

La familia de Bruce Willis sigue muy unida mientras el actor atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida. Ahora ha sido su hija Rumer Willis quien ha hablado abiertamente sobre cómo está viviendo todo este proceso y, sobre todo, el vínculo tan especial que su padre ha podido crear con su nieta Louetta.

Durante su paso por el podcast The Inside Edit, presentado por Maeve Reilly, la actriz de 37 años ha contado lo importante que está siendo para ella que su hija, de solo dos años, haya tenido la oportunidad de compartir tiempo con Bruce Willis desde que al actor le diagnosticaron demencia frontotemporal.

Rumer, hija también de Demi Moore, ha explicado que valora muchísimo los momentos en familia y que intenta aprovechar cada encuentro con su padre. "Me encanta poder ir a verle. Estoy muy agradecida de tener una hija que ha podido conocerle, porque no sé si mis hermanas tendrán esa oportunidad", se lamentaba.

La actriz comparte a la pequeña Louetta con su expareja Derek Richard Thomas, cuya separación también abordó recientemente hablando de que quiere "tener ocho hijos". Además de Rumer, Bruce Willis tiene otras dos hijas con Demi Moore: Scout LaRue Willis, de 34 años, y Tallulah Belle Willis, de 32. También es padre de Mabel Ray, de 14 años, y Evelyn Penn, de 12, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.

Rumer también ha querido destacar cómo toda la familia se ha unido desde que Bruce recibió el diagnóstico en 2022. Lejos de las diferencias o las complicaciones habituales en una familia extensa y mediática, asegura que todos están remando en la misma dirección.

"No lo hacemos perfecto, pero siempre intentamos seguir creando conexión y encontrar maneras de estar juntos y apoyarnos mutuamente en algo que es bastante desconocido para todos", ha explicado.

Desde que se hizo pública la enfermedad de Bruce Willis, tanto Emma Heming como Demi Moore y sus hijas han mostrado una imagen de absoluta unidad alrededor del actor, compartiendo en varias ocasiones mensajes de cariño y apoyo mientras afrontan juntos esta nueva etapa.