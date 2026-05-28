TRAS EL ESTRENO DEL BIOPIC
Sale a la luz la súplica de Michael Jackson antes de morir: "Ya era demasiado tarde"
Tras el estreno del biopic de Michael Jackson, ahora el guardaespaldas del cantante ha revelado la llamada telefónica que tuvo con él poco antes de morir.
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Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009. Ahora, se ha estrenado un biopic sobre el cantante que ha sido todo un éxito en taquilla y con el que muchos están recordando la figura del artista.
Murió en extrañas circunstancias que posteriormente se declaró había sido un homicidio involuntario por intoxicación aguda con propofol y benzodiazepinas administrado por su médico, Conrad Murray, quien fue condenado a 4 años de cárcel.
Ahora, el que fuera guardaespaldas y amigo de Michael Jackson, Matt Fiddes, ha hablado con el medio The Tab y ha revelado su última conversación con él antes de morir. Una llamada donde suplicaba que quería ponerse en contacto con su padre Joseph Jackson.
Antes de morir Michael estaba preparando una gira muy ambiciosa de 50 conciertos llamada This Is It en Londres: "No creí que fuera a poder hacer los 50 conciertos. Recibíamos informes constantemente de que no se encontraba bien y que tenía bajo peso. No recordaba las letras. Hablé con él dos noches antes de su fallecimiento y recuerdo esa conversación con mucha claridad", explica Matt.
"Mi exesposa contestó el teléfono, me lo pasó y me dijo: 'Es Michael, necesitas hablar con él urgentemente'. Estaba muy disgustado. Me dijo: 'Matt, necesito hablar con Joe, refiriéndose a su padre, Joseph Jackson".
"¿Sabes dónde está?". A lo que Matt comentó: "Pensé que, si está preguntando por su padre, entonces algo debe estar mal".
"Él dijo: 'Necesito que venga y solucione esta situación. Solo Joseph puede hacerlo'. Dijo: 'No sé qué se supone que debo hacer. Me hacen ensayar demasiado. Y nunca acepté hacer 50 funciones'".
"Poco después del fallecimiento de Michael, [Joseph] dijo con tristeza: 'Recibí un mensaje de Michael, pero ya era demasiado tarde'".
"Michael ya había fallecido. Así que su muerte fue un shock para todos. Pensábamos que iba a cancelar los conciertos y no darlos. O tal vez dar uno o dos, pero no morir. No creíamos que eso fuera a pasar. Es algo que siempre me acompañará", concluye.
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