Sale a la luz la súplica de Michael Jackson antes de morir: "Ya era demasiado tarde"

Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009. Ahora, se ha estrenado un biopic sobre el cantante que ha sido todo un éxito en taquilla y con el que muchos están recordando la figura del artista.

Murió en extrañas circunstancias que posteriormente se declaró había sido un homicidio involuntario por intoxicación aguda con propofol y benzodiazepinas administrado por su médico, Conrad Murray, quien fue condenado a 4 años de cárcel.

Ahora, el que fuera guardaespaldas y amigo de Michael Jackson, Matt Fiddes, ha hablado con el medio The Tab y ha revelado su última conversación con él antes de morir. Una llamada donde suplicaba que quería ponerse en contacto con su padre Joseph Jackson.

Michael Jackson con su guardaespldas Matt Fiddes | Cordon Press

Antes de morir Michael estaba preparando una gira muy ambiciosa de 50 conciertos llamada This Is It en Londres: "No creí que fuera a poder hacer los 50 conciertos. Recibíamos informes constantemente de que no se encontraba bien y que tenía bajo peso. No recordaba las letras. Hablé con él dos noches antes de su fallecimiento y recuerdo esa conversación con mucha claridad", explica Matt.

"Mi exesposa contestó el teléfono, me lo pasó y me dijo: 'Es Michael, necesitas hablar con él urgentemente'. Estaba muy disgustado. Me dijo: 'Matt, necesito hablar con Joe, refiriéndose a su padre, Joseph Jackson".

"¿Sabes dónde está?". A lo que Matt comentó: "Pensé que, si está preguntando por su padre, entonces algo debe estar mal".

Michael Jackson con su padre Joseph en 2004 | Cordon Press

"Él dijo: 'Necesito que venga y solucione esta situación. Solo Joseph puede hacerlo'. Dijo: 'No sé qué se supone que debo hacer. Me hacen ensayar demasiado. Y nunca acepté hacer 50 funciones'".

"Poco después del fallecimiento de Michael, [Joseph] dijo con tristeza: 'Recibí un mensaje de Michael, pero ya era demasiado tarde'".

"Michael ya había fallecido. Así que su muerte fue un shock para todos. Pensábamos que iba a cancelar los conciertos y no darlos. O tal vez dar uno o dos, pero no morir. No creíamos que eso fuera a pasar. Es algo que siempre me acompañará", concluye.