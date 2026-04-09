El creador de Euphoria explica cómo han afectado las muertes de Angus Cloud y Eric Dane: "Luché para alejarlo de las drogas"

La premiere de la tercera temporada de Euphoria no solo ha servido para presentar los nuevos episodios, sino también como un homenaje marcado por la emoción. Sam Levinson ha recordado públicamente a Angus Cloud y Eric Dane, dos pérdidas que han marcado profundamente la serie.

Levinson no pudo ocultar el impacto de la muerte de Angus Cloud, al que dio vida a Fezco: "Perder a Angus fue muy duro para nosotros como producción. Lo quería profundamente. Luché mucho para que se mantuvieran alejados de las drogas", ha confesado visiblemente emocionado en la premiere.

El creador también ha explicado cómo intentó ayudarle durante su etapa en la serie, dejando entrever una relación que iba más allá de lo profesional. De hecho, llegó a tomar una decisión muy significativa en la ficción tras su fallecimiento: "Pensé que si no podía mantenerlo con vida en la serie, quizá podía mantenerlo vivo en la vida real".

En esa misma línea, la tercera temporada funciona también como homenaje. Levinson ha confirmado que está dedicada "a los que hemos perdido, Angus, Kevin y Eric", en referencia también al productor Kevin Turen y al actor Eric Dane.

Sobre Eric Dane, el creador ha sido igualmente sincero al recordar sus últimos días en el set:

"Cuando llegó, noté que hablaba un poco arrastrando las palabras. Estaba algo cohibido, y le dije: 'Esto funciona a la perfección. Te vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todas las barbaridades que jamás dirías si estuvieras sobrio'. Y nos lo pasamos genial rodando. El sábado tuvimos a 28 personas en el reparto para la boda. Había muchísima gente alrededor, y él apareció con tanta gracia y dignidad. Es un profesional de pies a cabeza, y lo echo de menos".

Aun así, quiso destacar su compromiso con la serie hasta el final, rodando pese a las dificultades y dejando huella en el equipo.

Más allá de los detalles concretos, el tono general del discurso de Levinson en la premiere fue claramente emocional. La temporada 3, según él mismo ha explicado, nace en gran parte de ese duelo: una forma de canalizar la pérdida y rendir homenaje a quienes ya no están.

Así, Euphoria no solo regresa con nuevos episodios, sino también con una carga emocional mucho más profunda. Porque esta vez, la historia no solo habla de sus personajes… sino también de las personas que dejaron una huella imborrable detrás de cámara.