Anne Hathaway se ve forzada a confesar si se ha hecho un lifting tras los rumores: "La especulación es muy intensa"

Anne Hathaway no para de trabajar y solo en 2026 estrena 5 películas entre las que se encuentran el éxito de El diablo viste de Prada 2 o la esperada La Odisea, de Christopher Nolan.

La actriz tiene ya 43 años y lleva casi dos décadas siendo uno de los grandes referentes de Hollywood. Pero, recientemente, se ha especulado que Anne podría haberse sometido a algún que otro retoque estético, concretamente a un lifting facial tras ver su rostro impecable en sus últimas apariciones.

Sobre estos rumores ha hablado en una entrevista para ELLE quiénes le preguntaron sobre esto después de que subiera a Instagram el truco que había aprendido de su estilista para realzar su rostro, un vídeo donde aparece con dos pequeñas trenzas cerca de cada sien que hacen que su piel se estire.

Así, le comentan si con este vídeo ha querido negar los rumores de una forma directa: "No diría directa. Pero estamos en una época en la que la gente se siente muy segura al dar por sentado que lo que cree es un hecho y, a veces, lo que cree es cierto y a veces no", empieza diciendo.

"Mi preferencia sería no comentar nada y vivir en el misterio, sin llamar la atención, pero la especulación se ha vuelto tan intensa que sientes la necesidad de contar tu verdad. Y probablemente siempre me preguntaré: '¿Debería haber publicado eso o no? ¿Debería haber seguido adelante y hacer lo que me hace feliz y me da más confianza en la alfombra roja?'. Pero sentí que la conversación se estaba volviendo una distracción".

"Por cierto, estas son decisiones médicas importantísimas que la gente está dando por sentadas. Quería demostrar que, en plan: 'No, no tomé ninguna decisión médica importante. Solo son dos trenzas", asegura.

"Y por cierto, otra cosa sobre todo esto es que puede que algún día me haga un lifting facial", dice, por lo que pueda pasar en un futuro.