Salen a la luz las tensiones en el set de Grease y que Olivia Newton-John sufrió: "Se defendió"

Grease es uno de los musicales más icónicos de la historia, se rodó en 1978 y catapultó a Olivia Newton-John y John Travolta hasta lo más alto en sus carreras.

Ahora, se ha publicado un nuevo libro sobre la actriz y cantante australiana llamado A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, de Matthew Hild. Memorias donde se revela que Olivia y Travolta podrían haber tenido algo más que una bonita amistad.

Pero, otro dato curioso que también se revela entre sus páginas es que hubo bastante tensión entre actores y bailarines en el set de rodaje, concretamente en la escena del número musical final con You're the One That I Want.

Así, se cuenta que Newton-John pidió que estuviera en los ensayos el pianista Greg Mathieson: "No soy pianista de ensayo, ¿sabes? No es divertido. Pero una vez allí, comprendí por qué me quería. Me había hecho amigo de Olivia. Así que, cuando llegué y vi lo que estaba pasando, entendí por qué necesitaba un aliado".

Greg asegura que John Travolta "fue muy, muy amable con ella y conmigo" pero no era igual la fricción que había con el resto.

"Si no lo sabéis, la industria del cine puede ser, digamos, muy despiadada. Todas estas actrices querían saber por qué no tenían el papel protagonista en esta película. Así que, enseguida, hay tensión".

"Además, hay diez bailarines profesionales. Están nerviosos porque a Olivia y a las tres actrices les costó más aprender los pasos de baile", continúa explicando.

Olivia Newton-John y John Travolta como Sandy y Danny en Grease | Cordon Press

"Nunca había visto a un coreógrafo empezar desde cero y crear una escena de baile. Fue realmente interesante. Me dio la impresión de que la estaba improvisando sobre la marcha. ¡Me impresionó!".

"Al final, Olivia se defendió. Superó las malas vibras, trabajó duro y lo logró. Estaba orgulloso de ella. Yo no habría podido. Creo que me costó dos semanas perfeccionarlo", concluye.

Y es que, aunque han pasado casi 50 años de su estreno Grease, con sus números musicales, sigue siendo todo un referente que será siempre recordado.