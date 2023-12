El romance entre Alyssa Milano y Brian Krause (Leo) en Embrujadas que Holly Marie Combs ha confirmado: "Me miró y me dijo, lo siento"

Aunque hace casi 20 años que terminó Embrujadas los enredos y polémicas que se formaron durante el tiempo que duró la serie están más de actualidad que nunca. Todo ha sido a raíz del podcast que ha estrenado Shannen Doherty donde empezó revelando cómo Alyssa Milano la había separado de su compañera Holly Marie Combs.

Para después, la actriz que interpretó a Piper Halliwell confirmar que fue Alyssa Milano quien provocó que despidieran a Shannen Doherty al final de la temporada 3. Pero esto no ha sido lo único que ha dicho Holly Marie a Shannen Doherty, y es que durante la entrevista la actriz también ha confirmado que Alyssa tuvo un romance con otro actor de la serie, Brian Krause.

Recordemos que Brian Krause interpretó a lo largo de toda la serie a Leo Wyatt, un luz blanca que acaba casándose con Piper. Al parecer Alyssa Milano y Brian tuvieron una relación mientras rodaban la serie, concretamente sobre el año 2000, lo que coincidió en el tiempo con los orces entre Alyssa y Shannen.

De esta forma, Holly Marie ha explicado lo complicado que fue para ella verse en medio de todas esas disputas, añadido a las relaciones que estaban surgiendo: "Sabes, Brian y ella (Alyssa Milano) estaban saliendo en el momento en que todo esto sucedió, lo cual, para mí, siendo completamente ajenos, fue la peor parte. Donde, todo era parte de este plan que estaba sucediendo y desarrollándose a lo largo de meses. Fueron meses de ese año", recuerda la actriz.

Brian Krause y Alyssa Milano como Leo y Phoebe en el episodio Black as Cole de Embrujadas en el 2001 | Cordon Press

Para después decirle a Shannen Doherty: "Tú estabas saliendo con Julian (McMahon, quien interpretó al medio demonio Cole Turner). Así que vosotros estaban en ese mundo. Brian estaba con Alyssa".

Combs lo pasó mal al tener que verse envuelta en esta situación y lidiar con los problemas de todos. Algo que acabó afectando a su relación con el resto del reparto. Por ello, la actriz ha seguido diciendo que Brian le pidió perdón hace poco tiempo.

"Él recientemente, fue hace aproximadamente un año, en Francia, estábamos en el escenario en un panel que estaba lleno de mucha, mucha gente, y él simplemente hizo una pausa", explica.

"Él me miró como si hubiera olvidado algo, y yo lo miré como, ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me miras así? Y él simplemente me miró mientras alguien hacía una pregunta y simplemente dijo: Lo siento mucho".

Holly Marie Combs y Brian Krause como Piper y Leo en el episodio Muse to My Ears de Embrujadas en el 2001 | Cordon Press

"Y yo dije: ¿Perdón por qué? Yo estaba como, ¿Vas a algún lado? ¿Qué está pasando? Simplemente sacudió la cabeza y dijo: Lo siento mucho", sigue recordando. "Porque habíamos hablado un poco de ello en el escenario sin hablar de ello. Porque todavía a nadie se le permitía hablar de ello", comenta sobre los problemas que hubo.

"Y bajamos del escenario, y él simplemente me miró y dijo: Lo siento mucho. Tuvo que haber sido un momento terrible para ti", declara que le dijo 24 años después.