Alyssa Milano, muy criticada por pedir dinero para el equipo de su hijo, agradece las donaciones con pullita a la "hostilidad"

Alyssa Milano está casada con David Bugliari y tienen dos hijos: Milo y Elizabella. La familia reside en una lujosa casa al norte de Los Ángeles no ajena a las polémicas en las que se ha visto envuelta la actriz estos meses. Lo más reciente ha sido que se le ha acusado del despido de Shannen Doherty de Embrujadas, como se puede ver en el vídeo de arriba, en duras palabras de la propia Shannen.

La actriz, a pesar de todo esto, ha continuado su vida como profesional y como madre, pero de nuevo la controversia ha llamado a su puerta. Todo ha comenzado cuando a través de su cuenta de Twitter pedía ayuda a sus seguidores para que participen en una campaña de recaudación de fondos para ayudar al equipo de béisbol de su hijo a que acuda a la villa de Cooperstown a jugar. Es decir, pedía a sus fans colaboración para conseguir 10.000 dólares.

"El equipo de béisbol de mi hijo está recaudando dinero para su viaje a Cooperstown. Cualquier cantidad sería muy apreciada. Podéis leer más sobre el equipo y hacer una donación aquí", escribía.

Tras esto, la polémica no ha tardado en llegar porque no todos los usuarios han entendido que la actriz, que parece tener una vida llena de lujos sin ninguna complicación económica, pida dinero para ayudar a su hijo y sus compañeros.

Milano ha querido responder a quienes han manifestado su descontento: "Estoy recibiendo mensajes sobre si yo he contribuido económicamente al equipo de béisbol de mi hijo. He pagado uniformes para todo el equipo y los entrenadores, he organizado fiestas de cumpleaños y he patrocinado a todo niño que no puede pagar las cuotas mensuales".

A esto, la actriz ha añadido: "Los niños también recaudan fondos ellos mismos: lavando coches, noches de cine y muchas otras cosas divertidas. ¡Gracias a todos los que habéis contribuido en la recaudación de fondos! Habéis facilitado las cosas a estos niños y sus familias".

Los comentarios no han tardado en llegar por parte de los usuarios: "Multimillonarios liberales pidiendo dinero a gente que está en 3 trabajos", "tienes millones de dólares y estás pidiendo a otras personas menos afortunadas que tú que paguen el viaje del equipo de tu hijo, eres ridícula" o "los millonarios que mendigan son basura" son algunos de ellos. Si bien ha habido algún comentario en apoyo a la actriz, la gran mayoría han sido negativos.

Los duros mensajes no han impedido que la intérprete dé las gracias a quienes han participado con pulla incluida: "Gracias a todos los que habéis donado. El #gofundme del equipo de Milo ha alcanzado su objetivo para #Cooperstown. Aprecio mucho las donaciones en medio de tanta hostilidad".

Así es como Alyssa Milano ha zanjado el asunto. El objetivo era recaudar 10.000 dólares y finalmente se han recaudado 11.280, más de lo esperado. El equipo de su hijo Milo pondrá rumbo a Cooperstown a pesar de toda la polémica que se ha levantado en Twitter estos días y el malestar generalizado con la actriz.