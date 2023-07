Alexa Nikolas ('Zoey 101') acusa a Jonah Hill de agredirla y besarla a la fuerza cuando ella tenía 16 años: "Me empujó contra la puerta"

Jonah Hill está en el punto de mira. Este fin de semana el coprotagonista de 'El lobo de Wallstreet' ha sido acusado de ser "emocionalmente abusivo" por Sarah Brady, su exnovia. Brady compartió a través de Instagram stories conversaciones con el actor en 2021 en los que dejaba ver los comportamientos tóxicos y abusivos que Hill realizaba. La instructora de surf aseguraba que Hill la obligaba a borrar fotografías que compartía a través de redes sociales y no le gustaba que surfeara con otros hombres.

Ahora, Alexa Nikolas, actriz de 'Zoey 101', ha acusado a Jonah Hill de besarla a la fuerza cuando tenía 16 años y él 24. Hill ha negado dicha acusación.

Tras las acusaciones vertidas por Sarah Brady, Nikolas ha compartido a través de Twitter que, 15 años antes, había estado en una fiesta de Hollywood organizada tanto por Hill como por el actor de 'Alvin y las ardillas', Justin Long. Nikolas ha afirmado que, en dicha fiesta, Hill la invitó a un cigarrillo, pero cuando salieron fuera a fumar, el actor la agredió.

"#JonahHill no me entregó el cigarro, lo cual pensé que era extraño, y luego, cuando volvíamos a la puerta, le pedí que me lo diera, y no dijo nada, pero me empujó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta", ha tuiteado Alexa.

El representante de Long ha negado que el actor conozca los detalles sobre el incidente para EW: "Esta es la primera vez que Justin se entera de esta situación que supuestamente ocurrió hace casi dos décadas. Si bien Justin simpatiza con todas y cada una de las víctimas de cualquier abuso, el simple hecho es que no tiene conocimiento de lo que pudo o no haber sucedido con la Sra. Nikolas", ha compartido en un comunicado.

Por su parte, el abogado de Hill, Martin D. Singer, ha asegurado que se trata de una "fabricación completa" en un comunicado para EW, y ha tildado a la actriz de ser una "acusadora en serie que ha hecho una variedad de acusaciones contra varios hombres en la industria del entretenimiento".

En ocasiones anteriores, Nikolas se ha pronunciado y manifestado ante las acusaciones expuestas al exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider, acusado de pedofilia y abuso infantil por diferentes actrices como Jennette McCurdy ('iCarly'). Nikolas ha asegurado que Schneider entraba con ella a los probadores mientras se cambiaba y la obligaba a usar faldas muy cortas en el set de rodaje de 'Zoey 101', entre otras acusaciones.