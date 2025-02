Lo que el hijo de Naya Rivera recuerda de la muerte de su madre y la "culpa" que siente: "Lo último que dijo fue su nombre"

Cinco años han pasado desde el trágico accidente que le costó la vida a la actriz de Glee Naya Rivera.

La intérprete de 33 años se ahogó en el Lago Piru de California en el que había alquilado un bote con su hijo, de entonces 4 años, Josey. Según el informe forense Naya "se agotó" a sí misma intentando devolver a su hijo al bote y no consiguió salir del agua.

El padre del niño, Ryan Dorsey, ha cuidado de él desde entonces, y ahora ha contado por primera vez los recuerdos que Josey tiene de aquel fatídico día en People.

Al parecer Josey tenía sus reservas de lanzarse al agua y hacía viento, pero Naya le tranquilizó diciendo "¡no seas tonto!".

Pronto comenzaron a notar que el bote se estaba alejando (no contaba con salvavidas ni ancla) y Rivera le dijo a Josey que nadara hasta él. Recuerda agarrar "los tanques" y conseguir subirse al bote.

"Él cuenta que lo último que Naya dijo fue su nombre, y entonces desapareció en el agua y no volvió a verla. Me destroza el mundo que tuviera que presenciar sus últimos momentos", cuenta Dorsey entre lágrimas, y añade que Josey siente mucha culpa.

Naya Rivera y su hijo Josey en la premiere de 'La LEGO película' | Getty Images

"Algo que ha dicho muchas veces es que estaba intentando encontrar una balsa salvavidas, y había una cuerda, pero había una araña grande en la cuerda y le dio miedo tirarla. Yo sigo asegurándole 'campeón, esa cuerda no iba a ser suficientemente larga'. Obviamente eso aún lo tiene en la cabeza porque siente que podría haberla salvado. Yo creo que simplemente se quedó enganchada a algo, o que vino alguna corriente rara de la presa. Simplemente fue un extraño accidente", se lamenta.

"Es difícil explicarle cosas que tú realmente no entiendes, da igual la edad que tengas. No soy muy creyente de que todo pasa por una razón porque no puedo pensar que haya nunca una razón por la que él no tenga a su madre", reconoce.

Dorsey insiste que, pese a todo, Josey es "un niño feliz" y que están volcados en que tenga una buena infancia, recordando a su madre a cada paso del camino.