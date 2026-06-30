5 telenovelas de toda la vida para disfrutar un verano de intensas emociones en Nova

La programación de Nova es el gran refugio de los aficionados a las telenovelas en España. Es el lugar en el que nos encontramos para disfrutar tanto de estrenos como de aquellas producciones que siempre merecen otra oportunidad para ser descubiertas o para disfrutarlas una y otra vez.

De hecho, este verano los telenoveleros podremos disfrutar de algunas de esas historias de toda la vida y, como siempre con las reposiciones, cumplen un doble objetivo. Quienes ya las vimos, podremos revivirlas tiempo después para descubrir nuevos detalles u observarlas con otros ojos. Quienes no las vieron en su momento, pueden disfrutar de historias imperdibles para cualquier buen aficionado al género.

Cuidado con el ángel, una pareja icónica

Cuidado con el Ángel | Agencias

Ha regresado Cuidado con el ángel, que tiene entre sus grandes atractivos a William Levy. Ahora que todos conocen a este actor cubano, esta es una oportunidad inmejorable para recordar el que fue su primer papel protagonista en una telenovela de Televisa.

Además, lo hace acompañado de quien ha sido una de sus parejas televisivas más icónicas: Maite Perroni, con quien también trabajaría después en Triunfo del amor y con quien deseamos fervientemente que vuelva a coincidir.

La historia mezcla una compleja historia de amor entre el doctor Juan Miguel San Román y la humilde Marichuy con toda una serie de intrigas, odios y mentiras con unas villanas antológicas.

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Mañana es para siempre, un elenco histórico

El mañana es para siempre | antena3.com

Uno de los regresos más esperados (e inesperados) ha sido el de Mañana es para siempre, que reúne un elenco legendario, sobre todo en sus papeles principales.

Como galán protagonista tenemos a Fernando Colunga, que regresa cual fantasma del pasado (o moderno conde de Montecristo) para vengar las humillaciones recibidas durante su infancia. Comparte romance televisivo con Silvia Navarro, que siempre es una apuesta segura en todas sus interpretaciones.

Pero, sin duda, uno de los personajes clave de esta telenovela es el de Bárbara Greco. Es una de esas villanas brillantes a las que deseas que todo le salga mal, pero que, al mismo tiempo, no puedes dejar de ver por lo fascinante que resulta. Además, supone también la oportunidad de ver a Lucero en el poco habitual rol de villana. Si el toque de ceja de María Paula en Lazos de amor nos cortaba la respiración, la cínica sonrisa de Bárbara nos paraliza el corazón. Por algo, es llamada la hiena. A mayores, resulta curioso verla interpretando a la antagonista de Fernando Colunga después de haber sido testigos de la química que siempre han demostrado cuando han sido pareja protagonista (Alborada y Soy tu dueña).

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Abismo de pasión, la apuesta segura de Angelique Boyer

Abismo de pasión | Nova

Angelique Boyer es uno de los grandes alicientes para ver Abismo de pasión. Ahora que se ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación resulta muy interesante recordar este que fue uno de sus primeros papeles como protagonista, después de la inolvidable Teresa.

Además, está escoltada en esta serie por dos conocidos y reconocidos galanes: David Zepeda y Mark Tacher. Ambos destacan también porque han sabido construir sus respectivas carreras alternando los roles de galanes protagonistas con los de villano, donde David Zepeda siempre resulta más que convincente, o tercero en discordia.

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La tormenta, un viaje inolvidable

La Tormenta | Nova

Y en su nueva apuesta por ofrecer también telenovelas los fines de semana, llevamos ya varios meses pudiendo disfrutar de una de las grandes producciones de Telemundo: La tormenta.

Esta telenovela forma parte de aquella época en la que Telemundo nos ofrecía historias llenas de pasión en los maravillosos parajes de las haciendas colombianas. De esos tiempos, son títulos como como Pasión de gavilanes, Doña Bárbara o Madre luna.

En este caso, la hacienda La tormenta es el escenario del romance entre la chica de ciudad con alma de llanera María Teresa Altamira (Natalia Streignard) y el rudo capataz de gran corazón Santos Torrealba (Cristian Meier). Y, por supuesto, aquí la propia hacienda tiene un protagonismo muy especial.

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La patrona, el papel inolvidable de Aracely Arámbula

La Patrona | agencia

También el fin de semana podemos revivir la historia de La patrona, que protagoniza Aracely Arámbula con uno de sus personajes más recordados: el de la minera Gabriela Suárez y su alter ego Verónica Dantés, a la que crea para vengarse de todos cuantos la destruyeron en el pasado.

Por lo tanto, Gabriela/Verónica alterna el amor que siente por Alejandro (Jorge Luis Pila) y el rencor hacia Antonia Guerra, la inolvidable Christian Bach, con cuya simple presencia escénica deja claro que ella es la gran villana de esta telenovela.

Por lo tanto, este verano Nova nos ofrece una gran oportunidad para descubrir o redescubrir grandes telenovelas protagonizadas por algunos de los mejores intérpretes del género. ¿Ya has decidido cuál(es) ver?

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