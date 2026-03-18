Teyana Taylor explica su altercado en los Oscar y la Academia emite un comunicado: "Este comportamiento es inaceptable"

Teyana Taylor ha querido aclarar lo sucedido tras el tenso momento que protagonizó entre bastidores en los Oscar 2026. La intérprete, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Una batalla tras otra, fue captada en vídeo enfrentándose a un miembro de seguridad al que acusó de haberla empujado dentro del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Ahora, Taylor ha rebajado el tono y ha explicado su versión de los hechos en una entrevista concedida a TMZ: "Todo está bien… No creo que nadie estuviera intentando apagar mi brillo. Todos se lo estaban pasando bien y la seguridad simplemente estaba haciendo su trabajo. Siempre hay alguien así, pero estoy bien. Estoy feliz", asegura la interprete.

Aun así, la actriz ha dejado claro que no tolera ciertos comportamientos: "Lo primero que hace la gente es sacar conclusiones precipitadas, pero al fin y al cabo, no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación".

Según testigos, el incidente se produjo cuando Taylor intentaba acceder al escenario junto a Pamela Abdy para una fotografía grupal, momento en el que un miembro del equipo de seguridad la habría empujado. En el vídeo viral, se escucha a la actriz visiblemente molesta: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer. Eres muy grosero", además de insistir: "No me toques, no me empujes".

La polémica ha ido más allá del propio altercado. La Academia ha emitido un comunicado oficial en el que muestra su malestar por lo ocurrido. "Estamos sumamente disgustados", señalan, subrayando que, aunque el incidente involucró a una empresa de seguridad externa, la responsabilidad recae en la organización.

"Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses y ha sido extraordinaria… Este comportamiento es inaceptable", añade el comunicado, que también agradece la actitud de la actriz: "Queremos agradecer a Teyana por la admirable entereza que ha demostrado".

Teyana Taylor en la gala de Los Oscar 2026 | Reuters

Por su parte, la empresa de seguridad implicada ha reconocido que hubo "un contacto fortuito" durante la interacción y lamenta lo sucedido, asegurando que ya se han tomado medidas internas para evitar que se repita.

Más allá del incidente, Taylor también ha querido responder a las críticas que recibió en redes por su reacción al perder el premio frente a Amy Madigan. La actriz ha defendido su actitud asegurando que celebrar el éxito de otros forma parte de la profesionalidad: "Aplaudir la victoria de otra persona requiere algo que muchos nunca aprendieron… cómo ganar con educación y cómo perder con dignidad", afirma.

Tras la polémica y las explicaciones de todas las partes implicadas, el altercado de Teyana Taylor se ha convertido en uno de los episodios más comentados de los Oscar 2026, aunque la propia actriz ha querido cerrar el capítulo restándole importancia y poniendo el foco en su experiencia durante la gala.