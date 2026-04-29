El extraño regalo que Leonardo DiCaprio envió a la presentadora de los Globos de Oro después de reírse de él en directo

La cómica Nikki Glaser ha dado más detalles detrás de uno de los momentos más comentados de los pasados Globos de Oro. Su monólogo sobre Leonardo DiCaprio no solo se hizo viral, sino que además tuvo una respuesta inesperada por parte del actor... y bastante ingeniosa.

En el programa de Jimmy Fallon, la humorista ha explicado que tiene una curiosa costumbre: "Después de presentar un evento de premios, siempre envío flores a todas las personas de las que me he reído, sobre todo a las que se lo tomaron bien... que fueron todas". Sin embargo, hubo una excepción que rompió la norma: "Leo fue el único que me devolvió el gesto".

Glaser se refería a su intervención como presentadora de los Globos de Oro 2026, donde no dudó en bromear sobre la conocida tendencia del actor a salir con mujeres menores de 30 años. Un chiste fácil, según ella misma admitió, pero que aprovechó para señalar lo poco que se sabe públicamente sobre la vida del intérprete.

En aquel momento, la cómica ironizó sobre la escasez de entrevistas profundas de DiCaprio al intentar preparar bromas que no hablasen de sus novias jóvenes, y acabó encontrando una antigua entrevista que le hicieron muy joven: "¿Sigue siendo tu comida favorita 'pasta, pasta y más pasta?'". Desde el público, el actor respondió con un pulgar hacia arriba, visiblemente divertido.

Ahora, Glaser revela que después Leo se la devolvió: "Me envió tres cestas de pasta como agradecimiento. Fue buenísimo. Y una parte de mí pensó: '¿Leo está intentando ligar conmigo?'", bromea.

En su monólogo inicial de la gala, la humorista ya había calentado motores con una mezcla de halago y dardo: "Menuda carrera ha tenido Leonardo DiCaprio. Un sinfín de interpretaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro y un Oscar. Lo más impresionante es que conseguiste todo eso antes de que tu novia cumpliera 30... Perdón por el chiste, es fácil, intenté no hacerlo, pero es que no sabemos nada más de ti. Literalmente, nada más".

Lejos de molestarse, DiCaprio parece haber encajado el golpe con sentido del humor. Además, la pasta, ¿a quién no le va a gustar?