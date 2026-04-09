La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, competirá en la Sección Oficial del Festival de Cannes

La bola negra, una película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha sido seleccionada para competir por la Palma de Oro en la Sección Oficial del Festival de Cannes, cuya 79 edición se celebrará del 12 al 23 de mayo. Un hito con el que la pareja de directores, guionistas y productores pasa a formar parte de la selecta lista de cineastas españoles que han tenido el privilegio de estrenar sus películas a lo largo de la historia del festival de cine más prestigioso del mundo. La bola negra cuenta con la participación de Atresmedia.

Encabezan el reparto de la película Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (La fiera, Querer, Élite), Carlos González (Veneno, Mariliendre), Milo Quifes (que también debuta como actor), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

La bola negra toma su título de una obra inconclusa de Federico García Lorca, asesinado antes de poder terminarla. La película se desarrolla en tres épocas, a lo largo de los años 1932, 1937 y 2017.

La bola negra supone el regreso como directores y guionistas de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras el éxito de La Mesías, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, pasó por el Festival de Sundance y recibió seis premios Feroz, tres Forqué, dos premios en el festival francés Series Mania y un Premio Ondas, entre otros reconocimientos.

El rodaje de La bola negra se desarrolló a lo largo de 12 semanas en distintas localidades de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y la Comunidad de Madrid y se completó en Grecia.

Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero firman el guion de la película.

La bola negra, una película original de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia y la colaboración de Atresmedia Cine, se estrenará en salas de cine españolas el 2 de octubre de 2026 de la mano de la distribuidora Elastica. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Sinopsis

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.