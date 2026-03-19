17 nominaciones y ninguna victoria: Diane Warren, la artista detrás del récord "maldito" de los Oscar

Diane Warren, una de las compositoras más influyentes de Hollywood y responsable de algunos de los mayores éxitos musicales del cine, consiguió un hito muy peculiar en la gala de los Oscar 2026. A sus 69 años, la autora de canciones icónicas como I Don’t Want to Miss a Thing o Because You Loved Me sumó su decimoséptima nominación sin lograr la estatuilla.

En esta edición, Warren competía en la categoría de Mejor Canción Original con Dear Me, interpretada por Kesha en el documental Diane Warren: Relentless. Sin embargo, el premio terminó en manos de Ejae, Ido y Teddy Park por Golden, de KPop Demon Hunters.

Diane Warren en la gala de Los Oscar 2026 | Reuters

Lejos de ocultar su frustración, la compositora reaccionó con ironía tras la gala: "¡Bueno, al menos soy constante!", escribió en redes sociales, tomándose con humor una nueva derrota que ya forma parte de su leyenda en los premios.

Su relación con los Oscar comenzó en 1987 con la nominación de Nothing’s Gonna Stop Us Now, de la película Mannequin, y desde entonces ha encadenado una trayectoria única: éxitos globales, reconocimiento de la industria… y una racha interminable sin premio competitivo.

Con esta nueva derrota, Warren se convierte en la persona con más nominaciones sin ganar en la historia de los Oscar, superando el récord anterior de Greg P. Russell. Un dato que refuerza la ironía de su carrera, marcada por el reconocimiento constante… pero sin la ansiada estatuilla.

Además, su propio documental, Relentless, pone el foco precisamente en esa dualidad: su éxito indiscutible y las múltiples veces que se ha quedado a las puertas del premio. La canción Dear Me, por la que estaba nominada este año, refleja también una faceta más personal: "Quería hablar con la joven que sufrió acoso escolar… y decirle que todo va a estar bien", explicó.

A pesar de todo, la Academia sí ha reconocido su legado con un Oscar honorífico en 2022. Un galardón que ella misma ha valorado, aunque sin ocultar su ambición: "Mi Oscar honorífico se siente muy solo. Quiere un amigo", dijo en tono irónico antes de la ceremonia.

Entre récords, ironía y una carrera repleta de himnos del cine, Diane Warren sigue siendo una de las figuras más peculiares de los Oscar, demostrando que el éxito no siempre se mide en estatuillas.