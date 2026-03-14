Sinners libra Una batalla tras otra en los Oscar: quién ganará y cuáles son las favoritas

La carrera hacia los Oscar 2026 es una de las más abiertas de los últimos años, ya que la temporada de premios ha estado muy repartida, lo que ha convertido las predicciones en una auténtica incógnita.

Aunque algunas candidaturas parten como favoritas, la realidad es que todo apunta a que la gala no estará exenta de sorpresas. Por ello te contamos las predicciones de las principales categorías y qué esperar de las nominadas para ayudarte con tu quiniela.

Mejor actriz de reparto y actor de reparto

En Mejor actriz de reparto, el galardón promete emoción hasta el final. Teyana Taylor parecía tener el camino despejado para llevarse la estatuilla, desde su victoria en los Globos de Oro, pero las recientes victorias de Amy Madigan en los Critics Choice y en los SAG, la de Wunmi Mosaku en los BAFTA, han cambiado el panorama.

¿Quién ganará?: Amy Madigan (Weapons).

Nominaciones: Elle Fanning (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (Una batalla tras otra).

Amy Madigan en los Premios SAG | Getty Images

En el apartado masculino, Sean Penn y Stellan Skarsgard se han repartido los principales premios de la temporada. Sin embargo, el hecho de que Penn ya tenga dos Oscar y se haya implicado muy poco en la campaña promocional, faltando a varias galas, podría inclinar la balanza a favor del actor sueco.

¿Quién ganará?: Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Nominaciones: Benicio del Toro (Una batalla tras de otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (Una batalla tras de otra), Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

El actor Stellan Skarsgard | Getty Images

Mejor película de animación

Esta categoría es quizás una de las más predecibles de la noche. Las guerreras del K-pop ha sido una de las más galardonadas y parece que también se llevará el Oscar a Mejor canción con su tema Golden.

¿Quién ganará?: Las guerreras del K-pop

Nominaciones: Arco, Elio, Las guerreras del K-pop, Little Amélie, Zootrópolis 2.

Escena de Las guerreras del K-pop | Netflix

Mejor guion original y guion adaptado

Los mejor libretos del año son otros apartados en los que no debería de haber sorpresas. Paul Thomas Anderson se llevará el de Mejor guion adaptado por trasladar a la gran pantalla la novela de Thomas Pynchon en Una batalla tras otra.

¿Quién ganará?: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

Nominaciones: Will Tracy (Bugonia), Guillermo del Toro (Frankenstein), Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras de otra), Clint Bentley y Greg Kwedar (Sueños de trenes).

Paul Thomas Anderson en los Globos de Oro | Getty Images

En cuanto al Mejor guion original, Ryan Coogler lo conquistará por Sinners, imponiéndose a Joshua Safdie por Marty Supreme.

¿Quién ganará?: Ryan Coogler (Sinners).

Nominaciones: Robert Kaplow (Blue Moon), Jafar Panahi (Un simple accidente), Ronald Bronstein y Joshua Safdie (Marty Supreme), Eskil Vogt y Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Sinners).

Ryan Coogler en los BAFTA | Getty Images

Mejor película internacional

En esta categoría entra en escena la representación española con Sirat, dirigida por Oliver Laxe, que compite también en Mejor sonido. Aunque en ambas lo tiene complicado frente a otros pesos pesados de la temporada como Valor sentimental o El agente secreto, siempre existe la esperanza de que pueda dar la sorpresa y hacer historia para el cine español.

¿Quién ganará?: Valor sentimental.

Nominaciones: El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Irán), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España), La voz de Hind (Túnez).

Mejor actriz principal y actor principal

Si hay una categoría donde parece haber consenso es la de Mejor actriz protagonista gracias a que Jessie Buckley ha arrasado por su interpretación en Hamnet, una de las actuaciones más potentes de la temporada.

¿Quién ganará?: Jessie Buckley (Hamnet).

Nominaciones: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor Sentimental), Emma Stone (Bugonia).

La de Mejor actor parecía tener un claro favorito en Timothée Chalamet, pero los últimos premios, unido a que el intérprete se ha visto envuelto en varias polémicas, así como su director, han cambiado la narrativa.

Wagner Moura, ganador del Globo de Oro, y Michael B. Jordan, del SAG, le podrían haber adelantado y el favorito es ahora el protagonista de Sinners. Sin duda, la categoría más impredecibles de la gala.

¿Quién ganará?: Michael B. Jordan (Sinners).

Nominaciones: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras de otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (El agente secreto).

Michael B. Jordan en los SAG Actor Awards | Gtres

Mejor dirección

En Mejor dirección, el pronóstico sitúa a Paul Thomas Anderson como principal candidato para conquistar por fin su primer Oscar, imponiéndose a Ryan Coogler, otro de los nombres fuertes de esta edición.

¿Quién ganará?: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

Nominaciones: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Sinners), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Valor sentimental), Chloé Zhao (Hamnet).

Mejor película

El gran momento de la ceremonia parece haberse reducido a un enfrentamiento entre dos títulos: Sinners y Una batalla tras otra. Ambas han protagonizado buena parte de la conversación durante la temporada de premios. Sin embargo, si hay que inclinarse por una favorita, Sinners encabeza ligeramente la carrera a Mejor película.

¿Quién ganará?: Sinners.

Nominaciones: El agente secreto, Marty Supreme, F1: La película, Frankenstein, Una batalla tras de otra, Bugonia, Sueños de Trenes, Sinners, Hamnet, Valor sentimental.