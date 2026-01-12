¿Quién es Teyana Taylor? La actriz de Una batalla tras otra que ha 'robado' el Globo de Oro a Ariana Grande

Los Globos de Oro 2026 se han celebrado este 11 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles donde se han dado a conocer la lista completa de los ganadores.

Dentro de las categorías de cine la gran triunfadora de la noche ha sido la cinta de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra.

Teyana Taylor, Globo de Oro a Actriz de Reparto por Una batalla tras otra | Reuters

La cinta ha logrado 4 premios en total: Mejor Película - Musical o Comedia, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor quien ha pasado por delante de el resto de sus compañeras nominadas entre las que se encontraba Ariana Grande, la gran favorita de la noche por su Glinda en Wicked.

Pero... ¿Quién es Tetana Taylor? A sus 35 años tiene una extensa carrera a sus espaldas aunque empezó cuando era muy joven como bailarina y cantante.

Con solo 15 años fue elegida como coreógrafa del videoclip de Beyoncé Ring the Alarm en 2006 y poco después firmó con el sello discográfico Star Trak Entertainment de Pharrell Williams.

La primera vez que la joven aparece en televisión fue en un episodio de programa de MTV My Super Sweet 16 (Mis Súper Dulces 16) donde acompañaban a adolescentes que preparaban de forma estridente y ostentosa la fiesta de su 16 cumpleaños.

Googl0e Me sería su primer sencillo, publicado en 2008 y que forma parte de su mixtape debut llamado From a Planet Called Harlem.

Su primera incursión como actriz fue en la secuela de la película de baile Stomp the Yard: Homecoming y el episodio debut de House of Glam on Oxygen, ese mismo año.

En enero de 2012 rompe su contrato con Interscope y Star Trak, aunque siempre ha afirmado que fue en bueno términos y tiene una magnífica relación con Pharrell Williams. Este mismo año firma con GOOD Music de Kanye West y formó parte de la banda sonora de Cruel Summer, hizo un dueto John Legend de la canción titulada "Bliss" y empezó a trabajar en su álbum debut VII, que no se lanzaría hasta 2014.

Un año después, vuelve a la televisión para formar parte del jurado del reality America's Best Dance Crew. Durante estos siguientes años siguió sacando música, con otros dos discos más que compaginó con su trabajo como coreógrafa y bailarina. Hasta que en 2020 publicó que se retiraba de la música en una publicación a través de Instagram. Aunque aclaró que se trataba de un post dedicado a su discográfica.

All's Fair (Todas las de la ley) con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close | Hulu

Pero en los últimos 5 años, Tayena se ha dedicado principalmente a su faceta como actriz. Así en el año 2021 apareció en la secuela de la película original de 1988 de Eddie Murphy, El rey de Zamunda o la película de Navidad Miracles Across 125th Street.

Pero su gran oportunidad como actriz ha llegado con Una batalla tras otra la cinta de exrevolucionarios que le ha valido el Globo de Oro.

También la hemos visto en la polémica serie de Ryan Murphy, Todas las de la ley que protagoniza Kim Kardashian, curiosamente la exmujer de Kanye West, con quien trabajó estrechamente Teyana.