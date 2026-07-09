La nominación post mortem de Rob Reiner en los Emmy tras su trágico asesinato

La Academia de Televisión estadounidense ha anunciado los nominados de cara a la 78.ª edición de los premios Emmy que se celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre ya en España) y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales. Y una de las sorpresas más grata de la lista de candidaturas es la nominación póstuma del cineasta Rob Reiner, fallecido en diciembre de 2025, como actor invitado en la cuarta temporada de The Bear.

En varios capítulos de la penúltima temporada de la serie de FX, que en España puede verse en Disney+, el director de La princesa prometida, Misery o Cuando Harry encontró a Sally da vida a Albert Schnur, un gurú de las finanzas que asesora a Ebraheim (Edwin Lee Gibson), dándole consejos sobre cómo expandir el servicio de comida para llevar del restaurante.

Tras la trágica muerte de Reiner, The Bear le rindió homenaje en el episodio final de su quinta y última, titulado The Original Beef of Chicagoland. El cocinero Ebra convence a Carmy (Jeremy Allen White) para que franquicie la tienda de sándwiches y llama a Albert (Reiner) para darle la buena noticia.

ROB REINER Y SU MUJER FUERON ASESINADOS

Rob Reiner y su mujer, Michele, aparecieron muertos en su casa de Los Ángeles el domingo 15 de diciembre del pasado año. Desde el primer momento se investigó el fallecimiento como un homicidio, del cual fue acusado formalmente uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner. Según el informe del médico forense el matrimonio murió a causa de "múltiples heridas de arma blanca".

"No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día", expresaron los otros dos hijos del matrimonio, Jake y Romy Reiner, en declaraciones a la revista People. "La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos", expusieron.