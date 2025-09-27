Jennifer Lawrence, "aterrorizada" por el "genocidio" en Gaza: "Cuando ignoras lo que ocurre en un lado del mundo, no tarda en llegarte"

Jennifer Lawrence ha sido reconocida por el Festival de Cine de San Sebastián con el Premio Donostia. La actriz agradeció en su discurso un galardón que también han recibido algunos ilustres del séptimo arte como Meryl Streep o Pedro Almodóvar.

Jennifer Lawrence | EFE

Unas horas antes de ello, la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas señalaba en rueda de prensa que está "aterrorizada" por el "genocidio" en Gaza, una situación que le "rompe" el corazón y que ha tachado de "inaceptable", a la vez que ha pedido a la sociedad que se centre en señalar a los "responsables".

"Estoy aterrorizada, es mortificante lo que está sucediendo, que no es nada menos que un genocidio. Es inaceptable. Estoy aterrorizada por todos nuestros hijos. Lo que me pone triste es la falta de respeto y el discurso en la política americana. No hay empatía y todo el mundo debe recordar que cuando ignoras lo que ocurre en un lado del mundo, no tarda en llegarte a tu parte", ha afirmado.

Jennifer Lawrence en el Festival de Cine de San Sebastián | Europa Press

La actriz ha lamentado que los "chavales" de 18 años de Estados Unidos que están votando por primera vez les va a sonar "normal que la política no tenga integridad y que los políticos mientan". Asimismo, Lawrence ha señalado que "ojalá" pudiese decir o hacer algo "para arreglar esta horrible, compleja y difícil situación".

En su discurso, Lawrence ha reconocido que "hay un temor" porque considera que sus palabras se utilizarán para "añadir más retórica y leña" a los políticos. "Quiero que la gente se centre en quién es responsable y las cosas que pueden hacer y cuándo tienen que aparecer y votar. Y no dejar que actores y los artistas que están intentando expresar la libertad del arte y la libertad de expresión tengan que aguantar, soportar la dificultad de los individuos que realmente son los responsables", ha sentenciado.

Jennifer Lawrence en rueda de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián | Gtres

Previamente, Jennifer Lawrence también ha admitido que la libertad de expresión está "bajo ataque" y ha ensalzado la importancia de utilizar la voz y el arte en festivales para "aprender los unos de los otros".

"Nuestra libertad de expresión está bajo ataque. El cine utiliza tu voz y tu manera artística para hacer un festival como este donde podemos ver las historias y conectar y aprender de los unos a los otros. Y más importante, darnos cuenta de que todos estamos conectados y todos merecemos una empatía y libertad", ha afirmado la actriz en rueda de prensa, en la que ha presentado su película Die, my Love.

Lawrence ha defendido la importancia de la integración de las mujeres en Hollywood y ha manifestado que las mujeres "se merecen la plataforma y estar bajo el foco". "Cuando nos dan la oportunidad, el mundo se beneficia", ha indicado. La actriz se convertirá este viernes, a las 18.00 horas, en la persona más joven en recibir el Premio Donostia, algo que considera un "enorme" honor y que ha confesado que le sorprendió. "Es un enorme honor que me sorprende y me conmueve", ha reconocido.