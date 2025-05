Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se confiesan sobre la paternidad con humor: "Te abren el mundo"

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson han confesado cómo la llegada de sus hijos ha transformado tanto su vida personal como profesional. Durante la presentación de Die, My Love en el Festival de Cannes, ambos actores hablaron abiertamente sobre lo que supone compaginar la paternidad con su carrera. Puedes ver el vídeo de su paso por Cannes arriba.

Para Lawrence, con un niño de 3 años y un nuevo bebé, ser madre ha modificado su manera de enfrentarse a los proyectos cinematográficos. "No solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo, cuándo trabajo... también me han enseñado", afirma la actriz, que destaca cómo la maternidad ha agudizado su sensibilidad emocional.

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Cannes | Reuters

"Quiero decir, no sabía que podía sentir tanto, y mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones, y ellos me han abierto el mundo. Es casi como sentir una ampolla o algo así, tan sensible", reflexiona.

Lawrence, que vuelve a la gran pantalla tras un parón desde Sin malos rollos en 2023, no dudó en recomendar la experiencia: "Han cambiado mi vida, obviamente para mejor, y me han cambiado creativamente. Recomiendo mucho tener hijos, si quieres ser actor", bromea.

Por su parte, Pattinson, que acaba de ser padre de una niña con la cantante Suki Waterhouse, explica que la paternidad ha sido una fuente inesperada de energía y motivación: "Creo que, de las formas más inesperadas, tener un bebé te da el mayor tesoro de energía e inspiración. Es un tipo de energía diferente".

Con sentido del humor, reconoce que expresarse sobre el tema no es sencillo: "Es literalmente justo lo que ha dicho Jennifer. Estoy aquí solo para apoyar", apunta, antes de añadir que la experiencia lo ha transformado completamente: "Desde que nació, ha revitalizado la forma en que me acerco al trabajo y, sí, eres una persona completamente distinta al día siguiente".

La película que ambos protagonizan, Die, My Love, dirigida por Lynne Ramsay, es una adaptación de la novela de Ariana Harwicz. La historia explora los límites de la salud mental en el posparto a través del retrato de una madre que atraviesa una profunda crisis emocional. La cinta fue muy bien recibida por el público de Cannes, que le dedicó una ovación de nueve minutos.