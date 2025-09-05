Jennifer Lawrence lucha contra la depresión posparto en el desenfrenado tráiler de Die, My Love, con Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se baten en el que promete ser uno de los mejores dúos actorales de los últimos años. Ambos protagonizan Die, My Love, película dirigida por Lynne Ramsay que dio mucho que hablar en el pasado Festival de Cannes, donde debatieron sobre la paternidad.

Ahora, la cinta, que adapta la novela de Ariana Harwicz, ha revelado su impactante primer tráiler en el que los intérpretes lo dan todo entre escenas íntimas, bailes y peleas.

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Die, My Love | Mubi

En la película Lawrence y Pattinson dan vida a un matrimonio turbulento en la Montana rural con una madre que lucha contra la depresión posparto y la psicosis.

Jennifer Lawrence en Die, My Love | Mubi

Junto al dúo protagonista, el reparto lo completan LaKeithStanfield y los veteranos SissySpacek y Nick Nolte.

Die, My Love se estrena en cines el 7 de noviembre y el tráiler te lo mostramos en el vídeo de arriba.