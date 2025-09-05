Antena 3 Logo Antena 3
ESTRENO EN NOVIEMBRE

Jennifer Lawrence lucha contra la depresión posparto en el desenfrenado tráiler de Die, My Love, con Robert Pattinson

Die, My Love, película protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson sobre la paternidad y la psicosis, ha lanzado su primer tráiler en el que podemos ver a los actores totalmente desatados.

Jennifer Lawrence en Die, My Love

Mubi

Miguel Toba
Publicado:

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se baten en el que promete ser uno de los mejores dúos actorales de los últimos años. Ambos protagonizan Die, My Love, película dirigida por Lynne Ramsay que dio mucho que hablar en el pasado Festival de Cannes, donde debatieron sobre la paternidad.

Ahora, la cinta, que adapta la novela de Ariana Harwicz, ha revelado su impactante primer tráiler en el que los intérpretes lo dan todo entre escenas íntimas, bailes y peleas.

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Die, My Love
Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Die, My Love | Mubi

En la película Lawrence y Pattinson dan vida a un matrimonio turbulento en la Montana rural con una madre que lucha contra la depresión posparto y la psicosis.

Jennifer Lawrence en Die, My Love
Jennifer Lawrence en Die, My Love | Mubi

Junto al dúo protagonista, el reparto lo completan LaKeithStanfield y los veteranos SissySpacek y Nick Nolte.

Die, My Love se estrena en cines el 7 de noviembre y el tráiler te lo mostramos en el vídeo de arriba.

