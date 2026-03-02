Seth Rogen recoge el SAG Actor Award de Catherine O'Hara tras su muerte: "Me fascinaba su generosidad, amabilidad y elegancia"

Catherine O'Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, ganó a título póstumo el Actor Award a mejor actriz en una serie de comedia por su papel en The Studio. Su compañero de reparto y cocreador de la ficción de Apple TV, Seth Rogen, recogió el galardón de la intérprete frente a un auditorio que se puso en pie para dedicarle una prolongada ovación a O'Hara.

"Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de manos de sus compañeros intérpretes, a quienes respetaba profundamente", aseguró Rogen al aceptar el premio en nombre de la intérprete de Bitelchús y Solo en casa en la gala celebrada este domingo 1 de marzo.

"He estado reflexionando sobre lo afortunado que fui de compartir rodaje con ella", reveló el actor, que admite que "algo que me ha fascinado fue su capacidad para ser generosa, amable y elegante sin minimizar jamás su propio talento ni lo que podía aportar al trabajo que estábamos haciendo".

Rogen también habló de la exigencia creativa con la que O'Hara afrontaba cada jornada de rodaje, indicando que "sabía que podía arrasar y quería arrasar cada día en el plató". "Prácticamente cada noche, antes de un día de grabación en nuestra serie, me enviaba un correo con una versión completamente reescrita de la escena en la que participaba", recuerda Rogen, que cuenta que "el cien por cien de las veces no solo mejoraba a su personaje, sino que mejoraba la escena y toda la serie".

Seth Rogen | Reuters

CATHERINE O'HARA ERA "UN GENIO AMABLE"

"Demostró que se puede ser un genio y ser amable, y que una cosa no tiene por qué existir a costa de la otra, de ninguna manera. Si tenéis en vuestra vida a personas que no conocen su trabajo, enseñadles a O'Hara bailando en Bitelchús, lesionándose y haciendo esa cosa increíble en la que va cojeando en Very Important perros", alenta Rogen, que añade que "mientras se ríen, decidles que esa es Catherine O'Hara y que tuvimos suerte de vivir en un mundo en el que ella compartió su talento de forma tan generosa".

En el bloque de comedia de los Actor Awards 2026, el triunfo de O'Hara se sumó a una noche especialmente buena para The Studio, que también se alzó con el galardón de mejor reparto y de mejor actor para Rogen. O'Hara se impuso en una categoría en la que estaban nominadas Kathryn Hahn, también por The Studio, Jenna Ortega por Miércoles, Jean Smart por Hacks y Kristen Wiig por Palm Royale.