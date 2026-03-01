Karla Sofía Gascón iba a ser uno de los rostros más aplaudidos en los Goya de 2025, pero finalmente no acudió a aquella gala debido a la polémica que generaron sus pasados tuits ofensivos y la campaña de desprestigio hacia Emilia Pérez.

Un año después de aquella tormenta mediática, la actriz esta vez sí ha asistido a la 40 edición de los Goya en Barcelona y ha entregado un premio junto a Paco León.

Karla Sofía Gascón y Paco León en los Premios Goya 2026 | Gtres

Pero antes de este momento, la intérprete ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja tras protagonizar un divertido momento que no ha pasado desapercibido ante las cámaras: se ha tenido que descalzar tras sufrir un accidente con los tacones que le han impedido seguir desfilando ante los medios de comunicación.

Con sus tacones en mano y descalza, la actriz ha contado a medios como ¡HOLA! que al bajarse del coche ha metido el tacón en una alcantarilla, torciéndosele e impidiendo que pudiera andar con normalidad por la alfombra roja del Auditori Forum CCIB de Barcelona.

Karla Sofía Gascón, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Tras ello, Karla Sofía ha hablado con Europa Press y, al ser preguntada por toda la polémica de 2025, ha declarado con ironía que recomienda "un libro de Alexandre Dumas, que se llama El Conde de Montecristo, que me parece maravilloso".

"Yo tengo una libreta con todo apuntadito bien y algún día haremos carta de Montecristo", ha señalado, añadiendo que hay que saber "renacer y otras cosas", además de dejar abierta la puerta a aparecer el año que viene, ya que tiene varios proyectos por delante.

El look de Karla Sofía Gascón en los Goya 2026

En cuanto al estilismo elegido, la actriz se ha dejado ver con un vestido largo de corte fluido que estiliza su figura y aporta un aire clásico y atemporal, que presenta un escote pronunciado en V, con fruncido central bajo el pecho que añade estructura y realza la silueta.

La pieza, sin mangas, cae hasta el suelo, incorporando una abertura alta en una de las piernas que le aporta un toque sensual y moderno, que ha combinado con complementos llamativos pero equilibrados: una gargantilla con colgante central que enmarca el escote junto con pulsera y pendientes discretos. El look lo ha completado con sandalias de tacón, las culpables de que se haya convertido en viral en redes sociales.