Si hace unos meses se hacía la pregunta de quién iba a ganar el Oscar a Mejor Actor, la respuesta tenía un nombre muy claro: Timothée Chalamet. Sin embargo, las recientes polémicas en torno al director de Marty Supreme y al propio intérprete han frenado en seco su camino hacia la gloria.

El trabajo de Chalamet frente a las cámaras es impecable, eso es evidente. Pero en la carrera hacia el Oscar no sirve con llevar a cabo una interpretación perfecta: las relaciones públicas son igual de relevantes y aquí es donde el protagonista de Dune ha flaqueado.

Timothée Chalamet en el almuerzo de nominados de los Oscar | Gtres

Recientemente se ha hecho viral un clip de Chalamet menospreciando el ballet y la ópera. Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, despertando la furia tanto de aficionados a estas artes como de cualquiera que valore el trabajo ajeno sobre un escenario. Lo cual, inevitablemente, ha hecho caer en picado sus previsiones de llevarse la estatuilla a casa.

Ahora, cuatro votantes anónimos de los Oscar (un actor, un director, un editor y un publicista), han revelado cuáles han sido sus veredictos. Y no, ninguno parece estar satisfecho con Chalamet.

Timothée Chalamet en Marty Supreme | A24

Estos académicos han hablado en exclusiva con EW y el misterioso actor ha sido muy claro sobre su opinión acerca de las declaraciones del protagonista de Marty Supreme: "Que jodan a ese tío". Una declaración que ha querido desarrollar. "Es una porquería. ¿Despreciar a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, pero que han pasado 10 o 20 años perfeccionando su arte? Lo siento, este tipo no es Philip Seymour Hoffman", continúa, antes de sentenciar: "Y Philip Seymour Hoffman jamás menospreciaría a los bailarines de ópera o ballet".

De este modo, ninguno de los cuatro habría apostado por Chalamet de cara a la gala, llevando a Michael B. Jordan y a Wagner Moura a empatar con dos votos cada uno. Un primer anticipo de lo que podría ser el éxito de Los pecadores el próximo domingo.

Michael B. Jordan al ganar el SAG Actor Award | Gtres

Asimismo, Ryan Coogler se ha llevado dos votos como Mejor Director, Delroy Lindo otro como Mejor Actor de Reparto y otro Wunmi Mosaku como Mejor Actriz de Reparto. Mientras que, a mejor película, tanto el publicista como el director han puesto Los pecadores en la primera posición y el actor lo ha dejado en la segunda.

Así pues, la cinta de Coogler vuelve a encabezar los Oscar y se convierte en una de las favoritas de la noche. Una cinta que ya ha batido el récord de candidaturas con 16 nominaciones y que podría hacer historia muy pronto.

Eso sí, entre todas las dudas de quién subirá al escenario, la que ya tendría el premio en el bolsillo sería Jessie Buckley como Mejor Actriz. Su papel en Hamnet es arrollador, nada que ver con la recién estrenada ¡La Novia!, y tres de estos cuatro académicos la han votado. Una intérprete que da su mejor versión en la cinta de Chloé Zhao y que se ha ganado el cariño de muchos lejos del cine; de la misma manera en la que Timothée Chalamet ha despertado el odio en cuestión de semanas.