Joshua Jackson rompe el silencio sobre James Van Der Beek un mes después de la morir su compañero en Dawson Crece

La muerte de James Van Der Beek a los 48 años debido a un cáncer colorrectal en etapa 3 ha provocado una ola de homenajes en Hollywood en las últimas semanas. El actor, conocido por su papel protagonista en Dawson Crece, dejó seis hijos junto a su esposa, lo que ha hecho que muchos de sus compañeros recuerden no solo su carrera, sino también su faceta como padre y esposo.

Ahora, su coprotagonista en la icónica ficción, Joshua Jackson, se ha pronunciado casi un mes después del fallecimiento de su compañero durante una entrevista en el programa Today, donde ha hablado con el presentador Craig Melvin sobre cómo está afrontando la pérdida.

Dawson crece | Agencias

"Creo que me afecta de diversas maneras. Para mí, como padre ahora, la magnitud de esa tragedia me afecta de una manera muy diferente a como colega, así que creo que el proceso es continuo", explica Jackson al hablar de su proceso de duelo.

Jackson también ha recordado los años que ambos compartieron trabajando en Dawson Crece, la serie que los lanzó a la fama a finales de los 90: "Fue una etapa formativa para nosotros. Y sé que ambos recordamos esa época con mucho cariño".

Los protagonistas de 'Dawson Crece' | Getty Images

Sin embargo, ha querido dejar claro que el mayor legado de su amigo estaba lejos de la televisión: "Sé que solo soy una nota al pie de lo que realmente logró en su vida".

El actor ha elogiado profundamente a Van Der Beek y su papel como padre y esposo: "Se convirtió en lo que solíamos llamar un 'buen hombre', un hombre con la clase de convicción y de fe que le permitió afrontar lo imposible con encanto".

Jackson ha continuado recordándolo como: "un compañero y esposo increíble" y destaca especialmente su dedicación a su familia: "Un hombre de verdad que se entregó a su familia y un padre hermoso, amable, curioso, interesado y dedicado".

James Van Der Beek con su familia | instagram.com/vanderjames

Aun así, reconoce la dimensión de la tragedia que ha dejado su muerte: "Si bien por un lado eso es hermoso y creo que llevó una vida muy buena y fue un buen hombre, también lo es; la tragedia de esa pérdida para su familia es enorme".

En honor a su amigo, Jackson ha decidido implicarse en una campaña de concienciación sobre la detección temprana del cáncer junto a la compañía farmacéutica AstraZeneca.

El actor participa en un anuncio de servicio público que promueve las revisiones médicas junto a Gritty, la mascota del equipo de hockey Philadelphia Flyers: "No me había dado cuenta de que el 65% de las personas de nuestra edad no se han hecho la prueba", explica.

James Van Der Beek, actor de Dawson Crece | Reuters

Jackson también ha querido enviar un mensaje claro sobre la importancia de hablar de salud y acudir al médico: "Las pruebas y los exámenes de detección han mejorado, pero también es cierto que cuanto antes se detecte algo, mejores serán los resultados", señala.

Y ha concluido reconociendo que muchos hombres evitan estas conversaciones: "A los que yo conozco no les gusta hablar de esto. No nos gusta ir al médico. No nos gusta lidiar con estas cosas. Hay muchas maneras en la vida en que mantener la compostura puede ser útil, pero en este caso, no sirve para nada".

Con sus palabras, Jackson no solo rindió homenaje a su antiguo compañero de reparto, sino que también quiso transformar la tragedia en un mensaje de concienciación, recordando la importancia de la prevención y del legado personal que Van Der Beek dejó más allá de su carrera en la pantalla.