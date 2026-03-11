Eduardo Casanova y Jordi Évole, emocionados con la acogida de Sidosa en el Festival de Málaga: "La risa acaba con el estigma"

El 29 Festival de Málaga ha acogido la presentación especial de Sidosa, la película documental protagonizada por Eduardo Casanova y producida por Jordi Évole.

El proyecto, que llega a los cines este 23 de abril y muy pronto en atresplayer y laSexta, ha sido uno de los protagonistas del martes en el marco del festival.

Sidosa vivió una jornada muy emocionante con una proyección en la que se presentó por primera vez al público, acompañado de un coloquio en el que participaron Eduardo Casanova, Jordi Évole, los directores Màrius Sánchez y Lluís Galter, y Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV.

Eduardo Casanova y Jordi Ébole en el Festival de Málaga presentando Sidosa | Gtres

El equipo a su vez pasó por la famosa alfombra roja del Teatro Cervantes donde recibieron el calor del público andaluz y nos contaron sus sensaciones tras haber "dejado volar" Sidosa y haberla proyectado por primera vez, una acogida muy emotiva sobre la que Casanova y Évole reflexionan.

La cita malagueña se convirtió así en el escenario elegido para mostrar este valiente y personal trabajo en el que Eduardo Casanova rompe años de silencio haciendo pública la revelación más íntima y trascendente de su vida: vive con VIH. Un gesto sin precedentes en España entre figuras mediáticas de su relevancia, y largamente reclamado por activistas para contribuir a combatir el estigma social asociado al virus.

El documental muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova, su "visibilidad e invisibilidad" tanto como persona como en su trabajo como director. Y con alguna que otra sorpresa.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de… y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.