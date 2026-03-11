Lily Collins será Audrey Hepburn y el hijo de la actriz rompe el silencio mientras los fans se dividen

Lily Collinsse pondrá en la piel de Audrey Hepburn en una película basada en el libro Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman de Sam Wasson. El proyecto se centrará en el momento de la carrera de Hepburn en el que rodó Desayuno con Diamantes, una de las películas más icónicas de su filmografía.

El anuncio ha provocado un intenso debate entre los fans. Mientras algunos consideran que Collins es la elección perfecta para interpretar a la estrella de Hollywood, otros creen que nadie puede encarnar a Hepburn, a quien consideran una figura irrepetible del cine.

Audrey Hepburn | Gtres

En medio de la discusión, la reacción más esperada era la de su familia. Y ha sido su hijo, Sean Hepburn Ferrer, quien ha dado su opinión sobre el casting.

"Me encanta Lily Collins", ha declarado Ferrer a Fox News Digital. El escritor, autor de la biografía Intimate Audrey, explica además que mantiene una buena relación con el autor del libro en el que se basa la película.

"Sam Wasson, el escritor del libro, es un buen amigo mío y me alegro mucho por él", señala. Aun así, admite que todavía es pronto para formarse una opinión definitiva sobre el proyecto: "No tengo grandes ideas sobre la película, ya que aún no se ha rodado".

Audrey Hepburn con su hijo Sean Hepburn Ferrer en 1981 | Cordon Press

Ferrer también ha reflexionado sobre el enfoque del proyecto, especialmente sobre la idea de presentar a su madre como símbolo de la "mujer moderna". Según explica, Hepburn probablemente habría reaccionado con modestia ante ese tipo de elogios: "Creo que mi madre podría estremecerse con 'El amanecer de la mujer moderna', pero se estremecía ante cualquier cumplido".

El hijo de la actriz también ha revelado que este no es el único proyecto cinematográfico sobre la vida de Hepburn que se está preparando actualmente: "Ahora hay dos películas en preparación sobre ella: esta y Dinner with Audrey".

La propia Collins también ha hablado públicamente del proyecto. En una publicación en Instagram reveló que la película lleva casi una década en desarrollo.

"Tras casi diez años de desarrollo y toda una vida de admiración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Me siento honrada y eufórica", escribió.

La actriz, hija del músico Phil Collins, ha mostrado durante años su admiración por Hepburn y ha compartido en varias ocasiones imágenes y referencias a la estrella en sus redes sociales.

Ahora, con el proyecto finalmente en marcha, la gran pregunta será si Collins logra capturar la esencia de una de las figuras más elegantes e influyentes de la historia del cine.