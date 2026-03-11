Zendaya aparece, vestida de novia, por primera vez tras salir a la luz su boda con Tom Holland

Los rumores sobre la supuesta boda entre Zendaya y Tom Holland llevan días dominando los titulares después de que el estilista de la actriz, Law Roach, insinuara durante los Premios SAG que la pareja ya se había casado en privado.

En medio de esa conversación mediática, Zendaya ha hecho su primera aparición pública después de las suposiciones y ha sido durante la Semana de la Moda de París, donde ha sido fotografiada a las puertas del Museo del Louvre antes de asistir al desfile de Louis Vuitton.

Para la ocasión, la estrella de Euphoria ha lucido un conjunto completamente blanco que recuerda a un vestido de novia, compuesto por una camisa abotonada con un cuello extremadamente puntiagudo y una falda voluminosa de cintura alta.

Zendaya en la Semana de la Moda de París 2026 | Cordon Press

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las joyas que llevaba en las manos. Zendaya ha aparecido con tres anillos con incrustaciones de piedras, además de una discreta banda dorada en su dedo anular izquierdo.

La pieza ha alimentado aún más las especulaciones sobre su posible matrimonio con Holland, especialmente después de que la actriz ya fuera vista con un anillo similar en una sesión de fotos junto a Robert Pattinson para la película The Drama.

Zendaya en la Semana de la Moda de París 2026 | Gtres

Por ahora, ninguno de los dos actores ha confirmado públicamente que se hayan casado, aunque tampoco han desmentido las palabras de Roach.

Aun así, es poco probable que la pareja confirme pronto si se han casado realmente. Zendaya y Holland han sido especialmente reservados con su relación desde que comenzaron a salir y siempre han defendido mantener su vida privada lejos del foco mediático.

Por ahora, mientras los rumores continúan creciendo, la aparición de la actriz en París demuestra que, incluso en medio del misterio sobre su vida personal, Zendaya sigue dominando los titulares y la primera fila de las pasarelas internacionales.