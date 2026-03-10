Atresmedia presenta en el Festival de Málaga Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH, producido por Jordi Évole

Atresmedia ha presentado este martes en el Festival de Málaga Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en atresplayer y laSexta.

En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus. El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Cartel de Sidosa | Atresmedia

El tráiler de Sidosa revelaba el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón, yo quiero apropiarme de sidosa", afirmaba Casanova con firmeza.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de… y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.