PROTAGONISTA EN 'I CAN SEE YOU'

Taylor Lautner y Taylor Swift se reúnen en pleno concierto años después de su relación y los fans enloquecen

Taylor Lautner protagoniza el videoclip de la nueva canción de Taylor Swift, 'I can see you', llenando de nostalgia a sus fans. Ahora, la expareja ha sorprendido volviéndose a abrazar sobre el escenario y dedicándose unas emotivas palabras.