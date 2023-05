Taylor Lautner, "muy tranquilo" con el relanzamiento de 'Speak Now' de Taylor Swift, asegura que "reza" por John Mayer, otro de sus ex

Taylor Swift se ha coronado como la artista del momento y la regrabación de sus antiguos discos por problemas con los derechos de autor ha revivido las rupturas que inspiraron sus canciones. La vida sentimental de la cantante está en boca de todos y es que la princesa del pop ha cautivado a todas sus 'swifties' volcando muchos de sus amores (y desamores) en sus canciones y dejando a sus seguidores que descifren sus pistas ypúblicos romances.

La cantante ya sorprendió a su público con la regrabación de 'Red (Taylor's Version)' donde añadió letras y canciones inéditas donde daba más detalles sobre el breve y tóxico romance que vivió junto a Jake Gyllenhaal entre 2010 y 2011, lo que provocó unalluvia de críticas y memes en redes sobre el actor.

Taylor no descansa y mientras continúa la gira de 'The Eras Tour', también ha anunciado que el próximo 7 de julio saldrá a la luz 'Speak Now (Taylor's Version)', la regrabación de su disco de hace 10 años para reclamar los derechos de sus canciones, y volverá a revivir una época marcada por honestidad, crecimiento y constantes caídas.

"La primera vez que hice 'Speak Now', completamente escrito por mí misma, fue entre los 18 y 20 años. Las canciones que salieron de este tiempo en mi vida fueron marcadas por su brutal honestidad, confesiones de diario sin filtros y melancolía salvaje. Amo este álbum porque cuenta una historia de crecer, fallar, volar y estrellarte... y vivir para hablar de ello".

La nueva edición contará con 22 canciones de las que 6 de ellas serán inéditas, y traerán nuevas referencias sobre sus romances y revivirá las estrofas que le dedicó a dos de sus exparejas más conocidas. La cantante mantuvo un corto pero intenso romance con el actor Taylor Lautner en 2009 y le dedicó la dulce canción de 'Back to December'. Pocos meses después comenzaría una relación con el cantante John Mayer hasta 2010, a quien se le atribuyen temas como 'Dear John', donde hace referencia a la diferencia de edad que había entre ambos.

John Mayer y Taylor Swift | Antena 3

Ahora, Lautner, actor de 'Crepúsculo' ha asegurado en una entrevista para Today que "está muy tranquilo" y el disco de Taylor Swift le parece muy bueno y se encuentra muy tranquilo ante las críticas que pueda recibir del lanzamiento de la regrabación.

La cantante aseguró en sus letras que no se portó muy bien con el actor y esto podría salvarle, pero no puede decir lo mismo del cantante John Mayer, quien supuso una ruptura muy dolorosa para la joven y podría convertirse en el gran foco de críticas cuando todas estas canciones se hagan públicas: "Creo que es un gran álbum. Sí, me siento seguro. Rezo por John", ha confesado Lautner, cuya mujer, también llamada Taylor, es una declarada swiftie y hace bromas con la ironía de la "ex" de su marido. Puedes recordarlo en el vídeo de arriba.

"'Speak Now' es uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Solo las letras son ya una locura", afirmaba Taylor Dome.